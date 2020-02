Boris Kollár reaguje na komunikáciu Danka so Zsuzsovou: Ja som prvý prišiel a povedal, že ma oslovila

Ako jediný som sa priznal ku komunikácii s Alenou Zsuzsová, uviedol v relácii TV Markíza Na telo s Michalom Kovačičom líder hnutia Sme rodina Boris Kollár.

Reagoval tým na zverejnené telefonáty obžalovanej v kauze vraždy Jána Kuciaka Aleny Zsuzsovou s predsedom národniarov a Národnej rady SR Andrejom Dankom. Juraj Blanár (Smer-SD) nechcel komentovať zverejnenú komunikáciu, sám by však takto nekomunikoval. Blanár v relácii vylúčil akúkoľvek formu povolebnej spolupráce so stranou Kotlebovci-Ľudová strana Naše Slovensko.

„Ja som prvý prišiel a povedal, že ma Alena Zsuzsová oslovila. Keď nemáte čo skrývať, nemusíte nič tajiť. Takto so mnou komunikujú tisíce ľudí, ktorým pomáham desiatky rokov. Andrej Danko klamal ľudí, a to je najväčší problém,“ uviedol Kollár. Blanár pripomenul, že s Alenou Zs. komunikovali aj ďalší. „Nechcem komentovať koaličného partnera. Ja by som nikdy takto nekomunikoval. V rámci tých rozhovorov sú však aj ďalší ľudia a sú to manipulované informácie, ktoré ľudí nezaujímajú a majú toho plné zuby,“ povedal Blanár.

Alena Zsuzsová je obžalovaná v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Obžalovaná vo svojej výpovedi 22. januára pred senátom Špecializovaného trestného súdu v Pezinku uviedla, že v minulosti cez mobilný telefón komunikovala s opozičným politikom Borisom Kollárom, predsedom parlamentu Andrejom Dankom (SNS), exministrom obrany Martinom Glváčom (Smer-SD) a s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Jurajom Drobom (SaS).