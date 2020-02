Toto sa nemalo stať! Najnovší problém ich priviedol do zúfalstva: Harry a Meghan zúria

Najnovšie musia riešiť problémy na Meghaninej strane rodiny, informuje portál The Sun.

Je známe, že Meghan, vojvodkyňa zo Sussexu (38), sa od svojej svadby nekontaktuje s otcom, Thomasom Markleom (75). Ten nemohol prísť kvôli operácii srdca. Teraz sa pokúša o zblíženie so svojou dcérou, no spôsob, aký na to zvolil, sa kráľovskému páru nepáči.

Thomas najnovšie do celej veci zatiahol aj Meghaninu matku Doriu (63). Doria je vraj veľmi blízka aj Harrymu. Chodieva k nej po radu a cení si jej diskrétnosť. Nie je to konfliktný typ. Dvojica sa preto obáva, že Thomas Markle ju chce zmanipulovať, aby sa dostal k Meghan. „V celej tejto veci je úplne nevinne. Ak sa Meghan rozhodne znovu hovoriť s otcom, bude to jej vlastné rozhodnutie,“ povedal blízky zdroj. Harry a Meghan majú byť podľa britských médií z najnovšieho konania Thomasa Marklea rozzúrení a zúfalí.

Thomas vo viacerých rozhovoroch tvrdí, že sa chce s dcérou jednoducho porozprávať. Napriek tomu je však známe, že by proti nej mohol svedčiť v žalobe, ktorú podala na noviny Mail on Sunday. Predmetom žaloby je zverejnenie listu, ktorý poslala svojmu otcovi. Meghan tvrdí, že jeho zverejnením sa noviny dopustili zneužitia osobných informácií a porušenia autorských práv.