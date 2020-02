Večne nespokojný Klopp krotí vášne: Stále nie sme blízko k dokonalosti

FC Liverpool predviedol v sobotu ďalší suverénny výkon vo futbalovej Premier League, no tréner Jürgen Klopp stále odmieta zaspať na vavrínoch. Víťazstvom 4:0 nad Southamptonom natiahli jeho zverenci domácu sériu víťazstiev už na 20 duelov.

Týmto počinom vyrovnali rekord Manchestru City a už iba jediné mužstvo v histórii najvyššej anglickej súťaže dosiahlo viac. Bol to práve FC Liverpool s trénerom Billom Shanklym v roku 1972. "Stále nie sme ani len trochu blízko k dokonalosti. Nepozerali sme sa na možný 22-bodový náskok, chceli sme mať 73 bodov po tomto zápase," povedal podľa BBC nemecký kouč. Liverpool získal 100 bodov zo 102 možných v predchádzajúcich 34 zápasoch, v ktorých nenašiel premožiteľa. Nezdolal jedine Manchester United v októbri 2019. Klub čaká na svoj devätnásty titul presne 30 rokov, no čoraz viac sa blíži k ukončeniu pôstu.

Naopak, ďalší "červený" veľkoklub Manchester United sa naďalej trápi. V sobotu uhral doma iba bezgólovú remízu s Wolverhamptonom, nevyhral už tri stretnutia a z predchádzajúcich piatich duelov má iba štyri body. Na margo trénera Oleho Gunnara Solskjaera sa začína ozývať kritika na sociálnych sieťach, no priaznivci v hľadisku bývalého hráča klubu opäť podporili. "Mnoho sa pred zápasom napísalo o fanúšikoch, no tí boli opäť neuveriteľní. Fandili až do konca a ukázali, že sú jednými z najlepších na svete," poďakoval sa za podporu Solskjaer.

United premiérovo nasadili novú posilu z Watfordu Odiona Ighala, no Nigérijčan sa nepresadil. "Povedal som mu, buď sám sebou, počkaj si na loptu, nechaj veci plynúť. Lenže v prvom polčase sme sa nepohybovali, každý chcel mať loptu na kopačkách," zhodnotil výkon Solskjaer.