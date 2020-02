Lakers s prvým víťazstvom od smrti Bryanta: Presne tak by to chcel aj Kobe

Basketbalisti Los Angeles Lakers dosiahli v NBA prvé víťazstvo od úmrtia Kobeho Bryanta.

Po dvoch prehrách za sebou uspeli na palubovke Sacramenta 129:113 aj zásluhou LeBrona Jamesa, ktorý si pripísal jedenáste triple double v sezóne a 92. v kariére za 15 bodov, 11 asistencií a 10 doskokov.

Kalifornský veľkoklub dal už v prvom polčase 81 bodov, čo je sezónne maximum. "Sme pripravení a postupne sa cez to dostávame. Naša povinnosť je ísť hrať a ukázať víťaznú mentalitu. Presne tak by to chcel aj Kobe," odpovedal podľa agentúry AP James na otázku, ako sa tím vyrovnáva s psychickou záťažou.

Tréner Rick Carlisle slávil jubilejné 500. víťazstvo v kariére, jeho Dallas si doma poradil s Atlantou 123:100.

Kyrie Irving si zranil koleno a nedohral duel vo Washingtone, kde jeho Brooklyn prehral 107:113. Iba deň predtým pritom predviedol svoj najlepší výkon v sezóne s 54 bodmi. V nedeľu ho čaká vyšetrenie magnetickou rezonanciou.

Hráči Charlotte viedli ešte v tretej štvrtine o 19 bodov v San Antoniu, no napokon prehrali 90:114.

NBA - sumáre:

LOS ANGELES CLIPPERS - MINNESOTA TIMBERWOLVES 118:106 (40:32, 22:23, 36:31, 20:20)

najviac bodov: K. Leonard 31, George 21, L. Williams 17 - Towns 32 (12 doskokov), Wiggins a Okogie po 13



INDIANA PACERS - NEW YORK KNICKS 85:92 (11:24, 28:26, 32:22, 14:20)

najviac bodov: Sabonis 25, M. Turner 12, Lamb 9 - Marcus Morris 28, Randle 16 (18 doskokov), Gibson 10



ORLANDO MAGIC - MIAMI HEAT 89:102 (25:28, 24:29, 18:19, 22:26)

najviac bodov: A. Gordon 24, Vučevič 21, Fournier 12 - Butler 24, Herro 23 (6 trojok), M. Leonard 18 (14 doskokov)

Sexton 23, K. Porter 19, Garland 15 - G. Robinson 22, Russell 19 (6 trojok), Lee 18Beal 34, T. Bryant 17 (10 doskokov), Thomas 12 - Dinwiddie 26, J. Harris 22 (6 trojok), Temple 17J. Brown 32, Tatum 25, Smart 16 - Simmons 23, Korkmaz 14, Embiid a Milton po 11Brunson 27, Finney-Smith 22, Kleber 18 - J. Collins 26 (11 doskokov), Huerter 20 (6 trojok), Trae Young 12DeRozan 24, Pöltl 17, D. White 12 - Bridges 25, Zeller 14, Monk 11

SACRAMENTO KINGS - LOS ANGELES LAKERS 113:129 (22:44, 42:37, 25:23, 24:25)

najviac bodov: Fox 24, Hield 22 (6 trojok), Giles 16 - Davis 21, Bradley 19 (5 trojok), James (11 asistencií, 10 doskokov) a Caldwell-Pope po 15



PORTLAND TRAIL BLAZERS - UTAH JAZZ 124:107 (33:34, 30:19, 31:30, 30:24)

najviac bodov: Lillard 51 (12 asistencií, 9 trojok), Whiteside 17 (21 doskokov), Anthony 15 - Mitchell 25, Bojan Bogdanovič (5 trojok) a Conley po 22