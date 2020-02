Nemali kam ísť, mesto však zasiahlo: Pre 12 rodín z evakuovanej bytovky sa podarilo nájsť ubytovanie

Situáciu s ubytovaním ľudí, ktorí museli opustiť bytový dom v lokalite Pod papierňou v Bardejove po sobotňajšom požiari elektrických rozvodov, sa podarilo stabilizovať.

Pre TASR to potvrdil hovorca mesta Štefan Hij s tým, že všetkých 28 ľudí, ktorí nemali kam ísť, umiestnili v štyroch zariadeniach na území mesta.

"Ide o 12 rodín, ubytovanie sme im zabezpečili aj so stravou a môžu ostať v týchto zariadeniach až do doby, kým sa nebudú môcť opäť vrátiť do svojich bytov. Našim cieľom bolo, aby už v sobotu večer boli všetci ľudia umiestnení v ubytovacích zariadeniach a nemuseli prespať v telocvični, kde sme ich počas dňa sústredili, a to sa nám podarilo," uviedol Hij s tým, že ostatní obyvatelia bytového domu si dočasné ubytovanie zabezpečili sami u svojich rodinných príslušníkov a známych.

Mimoriadna situácia na území mesta platí naďalej, podľa hovorcu zrejme až dovtedy, kým sa všetci obyvatelia postihnutého domu nevrátia do svojich domovov. Zrejme to však nebude skôr ako o dva týždne. "Predpokladáme, že správca bytového domu urobí všetko preto, aby to bolo čo najskôr. Momentálne však ešte stále zisťuje rozsah škôd, a tým pádom aj prác potrebných na obnovu rozvodov," doplnil Hij.

Zatopenie priestorov v bytovom dome v sobotu okolo 2.00 h podľa všetkého spôsobilo skrat a následný požiar elektrických rozvodov na chodbe. Z bytov museli hasiči evakuovať dohromady 108 ľudí, 17 z nich vrátane štyroch detí sa nadýchalo splodín horenia a museli ich ošetriť v nemocnici. Polícia aktuálne vedie v prípade trestné stíhanie pre prečin všeobecného ohrozenia. Policajti budú strážiť bytový dom a jeho okolie do pondelka 3. februára.

"Chceme ešte raz vyzdvihnúť a poďakovať za profesionálne odvedenú prácu všetkých záchranných zložiek, ktoré evakuáciu aj následné kroky zvládli veľmi dobre. Našťastie sa nikto nezranil a nedošlo k nejakému vážnejšiemu poškodeniu zdravia, a to je najdôležitejšie," dodal Hij.