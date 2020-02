Chladnokrvne ju zavraždil jej frajer, to ale nie je všetko: Za hrôzu, čo spáchal na dcérke Hanne († 10), mu hrozí doživotie

Ťažko sa hľadajú slová, ktoré by dokázali opísať prípad zo susednej Ukrajiny. Vysnívaná láska mladej ženy sa skončilo hororom, aký nemá obdoby.

Celé sa to začalo v roku 2015, keď sa Kateryna Obukhivska († 30) na internete zoznámila s Sergiyom Lubenkom (40), ktorý mal v jej srdci zaplniť prázdne miesto spôsobené rozvodom. So svojou dcérkou Hannou Khrystyukou († 10) dovtedy žila sama. Sergiy sa v jej živote zjavil a ona si myslela, že konečne našla vysnívaného partnera, ktorému nebude prekážať vychovávať jej dcérku. Ako píše portál TheSun, celá idylka trvala len chvíľu.

Dcérku odložila k jej otcovi a vybrala sa na romantický výlet do Kyjeva, na ktorú ju Sergiy pozval.Muž, s ktorým plánovala budúcnosť, ju totiž dvakrát strelil do hlavy.To najhoršie však ešte len príde.

Z miesta činu si to totiž muž namieril priamo do domu, kde u otca bola malá Hanna. Pod zámienkou, že aj ju zoberie na výlet, mu ju jej otec bez problémov odovzdal. „Bol šťastný a usmieval sa, bol to priateľ mojej bývalej, nemal som dôvod mu neveriť,“ povedal na súde. Sergiy ju vzal do susedného okresu, kde ju spolu so svojou komplickou Yuliou Boiko (24) zaškrtil. To najodpornejšie však ešte len prišlo. Z telíčka malého dievčaťa vyrezal pečeň a mal ju zjesť. „Máme dosť dôlazov o tom, že to spáchali,“ povedala polícia. Obom teraz hrozí doživotie. Sergiyovi za dvojnásobnú vraždu a kanibalizmus a jeho partnerke za spoluúčasť na vražde.