Keninová šokovala celý športový svet: Kto je nová tenisová hviezda?

Zrodila sa nová hviezda! Americká tenistka ruského pôvodu Sofia Keninová (21) zdolala vo finále Australian Open skúsenú Španielku Garbine Muguruzaovú (26) 4:6, 6:2 a 6:2. Keninová (15. vo WTA) premenila v Melbourne svoje prvé grandslamové finále kariéry v titul a dostala sa na siedme miesto svetového rebríčka.

„Splnil sa mi sen. Potvrdilo sa, že keď za niečím idete, môžete to dokázať. Nedokážem popísať svoje pocity, emócie a som vďačná, že tu môžem stáť,“ povedala po finále mladá šampiónka s trofejou pri nohách.

Prvý brejk získala Španielka (32.). Víťazka Roland Garros z roku 2016 a Wimbledonu 2017 mohla náskok zvýšiť, ale za stavu 4:2 pri podaní Američanky nevyužila vedenie 40:0 ani ďalší brejkbal a vzápätí stratila servis - 4:4. Prvý set však Muguruzaová ešte získala.

Keninová potom odhodila zábrany a prevzala iniciatívu. Zatiaľ čo v úvodnom dejstve urobila 15 nevynútených chýb, v ďalších dvoch už iba osem. Lopty triafala čisto, posielala ich k základnej čiare Španielky, ktorá preto nemohla útočiť a príliš kazila.

Druhý set získala Keninová rýchlo. V treťom súperku zlomila za stavu 2:2. Ustála totiž na podaní stav 0:40, z ktorého sa dos­tala pomocou štyroch víťazných forhendov a esa, a potom získala brejk na 4:2. K tomu jej pomohla Muguruzaová dvojchybou a dvojchybou Španielka duel i ukončila.

Moskovská rodáčka Keninová, ktorá od útleho veku žije na Floride, získala štvrtý a najcennejší titul v kariére. Zverenka svojho otca Alexandra prevzala trofej z rúk bývalej víťazky turnaja a krajanky Lindsay Davenportovej.

„Ďakujem otcovi, svojmu tímu a mame, ktorá sa pozerá doma, pretože bez nich by som to nedokázala. Pracovali sme tvrdo, aby som tu mohla stáť. Je to neuveriteľné,“ povedala Keninová.