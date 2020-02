Po demonštrácii proti fašistom v Trnave schytali bitku: Agresívny útok na proteste proti kotlebovcom!

Protest sa zvrhol na fyzické útoky. Už niekoľko týždňov sa na mítingoch ĽSNS, ktorá sa otvorene hlási k fašistickému Slovenskému štátu, zhromažďujú stovky demonštrantov.

Zatiaľ najostrejšia situácia vypukla v Trnave, kde proti kotlebovcom protestovali aj ľudia z koalície PS/SPOLU. Po tom, čo odchádzali z mítingu preč, ich napadla skupina výtržníkov, ktorí sa zúčastnili na akcii ĽSNS. Čo presne sa stalo?

Pavel Sibyla na demonštrácii proti fašizmu prišiel s transparentom „Naše srdcia sú silnejšie ako vaše bicepsy“. Policajti na mieste postavili zátarasy a oddeľovali míting ĽSNS od protestujúcich. Z davu napriek tomu hádzali pet fľaše, hlinu, plechovky či zapaľovače. Kotlebovci tvrdia, že z druhej strany k nim zase priletel kameň či iné predmety. Situácia sa ešte vyostrila po skončení mítingu. Sibyla so skupinou z PS/SPOLU odchádzali k autu. „Pri parku pri hradbách postávala skupina zhruba pätnástich náckov. Keď už sme boli za nimi, niekto z nich vykríkol: „Truban!“ O chvíľu sa náckovia otočili a išli po nás,“ opisuje Sibyla. Keď prišli za nimi, tak žiadali ich transparenty a začala strkanica. „Jedného prestalo baviť, že mám transparent stále v ruke. Prišiel odzadu a udrel ma päsťou do spánku. Zlomok sekundy som nevnímal, čo sa deje. Pár ďalších úderov do tela. Ľubo dostal do zubov, ale ostali mu všetky. Môj transparent, aj ten s fotkou detí z koncentráku, už ležal roztrhaný na zemi,“ dodal Sibyla. Podobne opisuje útok aj Ľubomír Ondrejkovič. „Ja som dostal 2 rany do tváre a potom sa na mňa vrhli 3 odvážni kotlebovci. Borci. Začali mi dávať do hlavy a do rebier. Chlapci a dievčatá, toto tu bude, ak budete sedieť doma na riti a nepôjdete sa im postaviť,“ povedal Ondrejkovič s tým, že sa ukázalo, že v DNA kotlebovcov je primitívne násilie, hrubá sila a hulvátstvo.

Rúška u kotlebovcov

V dave na mítingu kotlebovcov boli desiatky mužov zahalených rúškami a už počas protestu strkali do ľudí, ktorým trhali transparenty. Policajti pristúpili k tomu, že niektorých spacifikovali obuškami. Trnavskí policajti uviedli, že vykonali viaceré zákroky a zadokumentovali tri priestupky proti majetku. Po akcii potvrdili, že po zásahu kameňom bol jeden človek prevezený do nemocnice, čo evidujú ako výtržníctvo. Incidentmi na protestoch sa zaoberá NAKA. „Situácia v Trnave pripomínala chuligánov pred futbalovým zápasom. Agresívne správanie jedincov alebo skupiniek nepatrí do civilizovanej spoločnosti. Policajný zbor dôrazne varuje účastníkov ďalších mítingov, aby upustili od takéhoto správania,“ skonštatovali muži zákona.

V sobotu napoludnie podali ľudia z PS/SPOLU trestné oznámenie na polícii. Sibyla priznal, že pôvodne to neplánoval. „Ak by som to však neoznámil, na ďalšom stretnutí by to mohlo dopadnúť ešte horšie. Oni by potom mali pocit, že sa to môže a ohrozovali by sme ďalších účastníkov,“ skonštatoval.

Šéf PS/SPOLU Michal Truban sa ospravedlnil zranenému. „Akékoľvek násilie odsudzujeme,“ povedal. Podpredseda kotlebovcov Milan Uhrík v statuse na sociálnej sieti, naopak, incident schvaľuje: „Za spôsob, akým zagresívnili a zmilitarizovali predtým relatívne normálnu predvolebnú kampaň, si nič iné ako prepadnutie ani nezaslúžia.“