Fantastickí florbalisti postupujú na MS: V Poprade nedali Nórom žiadnu šancu

Slovenskí reprezentanti vo florbale zvládli kľúčový duel na domácom turnaji kvalifikácie o postup na tohtoročné majstrovstvá sveta vo fínskych Helsinkách.

Po výhrach nad Maďarmi (14:3) a Talianmi (19:1) si v sobotu poradili v Poprade aj s Nórmi (5:1) a vybojovali si 1. miesto v D-skupine. V nedeľu budú bojovať o celkové prvenstvo na turnaji proti Švajčiarom, ktorí boli najlepší v "céčku". Oba tímy už majú istotu miestenky na svetový šampionát. O zostávajúcom postupujúcom sa rozhodne v dueli o konečnú 3. priečku, v ktorom si zahrajú nórski a ruskí florbalisti.

Zverenci českého trénera Radomíra Mrázka znamenite zvládli vstup do stretnutia, skórovali v 5. a 7. min. Na góly Ronalda Gašparíka a Michala Pažáka nadviazal ešte v prvej časti Michal Kubovič - 3:0. V druhej tretine severania znížili zásluhou Oleho Martina Janssona, ale nádej na prípadnú zápletku im o päť minút neskôr vzal Michal Dudovič zvýšením na 4:1. V záverečnom dejstve ešte prikrášlil výhru SR svojím druhým presným zásahom Gašparík.

Kvalifikačný systém sa v porovnaní s predošlým svetovým šampionátom zmenil. V Európe sa odohrajú tri a v Ázii jeden kvalifikačný turnaj. Na každom z nich sa predstaví po osem tímov rozdelených do dvoch skupín. V Poprade sú to skupiny C a D. Postup na MS si pod Tatrami zabezpečia tri mužstvá - víťazi spomenutých skupín a tiež víťaz súboja o tretie miesto, v ktorom sa stretnú druhé najlepšie tímy v skupinách.

Výsledok - kvalifikácia o postup na MS 2020 - D-skupina - Poprad (SR) - sobota:

Slovensko - Nórsko 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Góly: 5. a 50. Gašparík, 7. Pažák, 20. Kubovič, 30. Dudovič - 25. Jansson

Zostava SR: Klobučník (Mazák) - Řezanina, Gašparík, Machara, Kozák, Hatala, Bulko, Kelemen, Šefčík - Gál, Kubovič, Dudovič - Pažák, Grlický, Ujhelyi - Kvasnica, Gajdoš, Virga - Čonka-Skyba

Zostávajúci program SR v kvalifikácii o postup na MS 2020 - nedeľa 2. februára:

Finále: Slovensko - Švajčiarsko (18.00 h)