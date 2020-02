Brankár druholigového anglického Brentfordu, David Raya (24), v zápase proti Hull City nechytil takmer nemožné.

V 28. minúte hráč Hull City po nevydarenom centri poslal loptu až z polovice ihriska na súperovu bránu, no asi ani sám nečakal, že z toho padne gól. Najviac zaskočený bol však v tom momente brankár Brentfordu, ktorému lopta odskočila a prekotúľala sa až do brány. Na gól však brankár David Raya nemusí spomínať až tak v zlom, keďže zápas sa mu so spoluhráčmi podarilo vyhrať 5:1.