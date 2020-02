Lietadlu s Nemcami evakuovanými z Číny nepovolili pristáť v Moskve

Lietadlu nemeckej armády s ľuďmi vracajúcimi sa z epicentra šírenia nového koronavírusu v Číne nepovolili v sobotu ruské úrady medzipristátie v Moskve.

Stroj smerujúci do Frankfurtu nad Mohanom mal pôvodne v ruskej metropole dotankovať palivo a vymeniť posádku, k čomu napokon došlo vo fínskych Helsinkách, ako potvrdili nemecké vzdušné sily. Informovala o tom agentúra DPA.

"Rusko nám síce povolilo prelet, ale pristátie na moskovskom letisku nám s odvolaním sa na nedostatočné kapacity odmietli," povedal pre denník Bild zástupca nemeckého ministerstva obrany. Podľa denníka však nemeckí bezpečnostní predstavitelia považujú odôvodnenie zamietnutia žiadosti o pristátie za zámienku, keďže ruská strana o ňom upovedomila ešte v čase, keď lietadlo stálo na letisku v Číne.

Lietadlo s vyše 120 občanmi Nemecka a ďalších krajín vzlietlo v noci na sobotu zo stredočínskeho mesta Wu-chan, ktoré je pre epidémiu vírusu 2019-nCoV uzavreté. Podľa nemeckých úradov nie sú na palube chorí ľudia ani osoby, u ktorých by existovalo podozrenie na nákazu. Zo služobky do karantény: Dvaja Slováci čakajú na výsledky testov na koronavírus, je zdrojom nákazy netopier? Podľa nemeckého ministra zahraničných vecí Heika Maasa lietadlo priviezlo do Číny aj pomoc pre tamojšie úrady, ktoré bojujú s vírusom, vrátane 10.000 ochranných rúšok, o ktoré Čína požiadala. Airbus A310 pristane na letisku vo Frankfurte nad Mohanom neskôr v sobotu popoludní. Evakuovaných následne prevezú do kasární na okraji mesta Germersheim na juhozápade krajiny, kde strávia 14 dní v karanténe. Z Číny už svojich občanov evakuovali Spojené štáty, Japonsko, Južná Kórea či Británia. Obyvateľov krajín Európskej únie z Číny priviezlo lietadlo vyslané Portugalskom.

V Nemecku v piatok potvrdili ďalšie dva prípady nákazy novým koronavírusom šíriacim sa z Číny. Celkový počet nakazených tak v krajine stúpol na sedem. Novým koronavírusom 2019-nCoV, ktorý je podobný pôvodcovi ochorenia SARS a ktorý sa od vlaňajšieho decembra šíri zo stredočínskeho veľkomesta Wu-chan, sa v Číne nakazilo celkovo 11.791 ľudí, doposiaľ si vyžiadal 259 obetí na životoch. Prípady nákazy hlásili z najmenej 23 ďalších krajín.