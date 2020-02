Brexit bol dokončený, v krajine panuje neistota: Čo ďalej?

Britské denníky v sobotňajších vydaniach naznačili, že krajina je v súvislosti s brexitom naďalej rozdelená a panuje v nej neistota, aj keď v piatok o 23.00 h miestneho času (polnoc SEČ) oficiálne vystúpila z Európskej únie.

"Čo ďalej?" pýta sa podobne ako viaceré ďalšie britské médiá stredoľavicový denník i, zatiaľ čo stredopravicový The Daily Telegraph na titulnej strane zdôrazňuje, že britský premiér Boris Johnson "zvyšuje tlak" v súvislosti s rokovaniami o dohode o budúcich vzťahoch s Bruselom.

"Odchádzajte, nebojujte," uviedol probrexitový bulvárny denník The Sun v odkaze na známe protivojnové heslo "Milujte sa, nebojujte". Pripomenul tiež, že premiér Johnson prisľúbil urovnanie trpkých rozporov v otázke brexitu.

"Brexit dokončený," hlása hlavný titulok jeho bulvárneho konkurenta, denníka Daily Mail. Ľavicový The Guardian uviedol, že vystúpenie z EÚ je pre niektorých Britov "Dňom nezávislosti", pre iných však dňom "národného smútku".

Prvým februárovým dňom sa začína 11-mesačné prechodné obdobie, počas ktorého budú pre Britániu aj naďalej platiť európske pravidlá, no nebude už musieť prispievať do rozpočtu EÚ. Kľúčovým bodom je vyrokovanie dohody o budúcich vzťahoch medzi oboma stranami v oblastiach obchodu, bezpečnosti či politickej spolupráce. Predstavitelia v Bruseli varujú, že daný časový rámec je mimoriadne ambiciózny, no Johnson predĺženie prechodného obdobia odmieta.

Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell oznámil, že v Spojenom kráľovstve začína v sobotu ako v tretej krajine pôsobiť nová "delegácia EÚ" - diplomatické zastupiteľstvo Únie, na ktorého čele bude veľvyslanec Joao Vale de Almeida z Portugalska.

"Hoci ľutujeme rozhodnutie Spojeného kráľovstva vystúpiť z našej Únie, plne rešpektujeme túto voľbu a sme pripravení pohnúť sa vpred," uviedol Borrell vo vyhlásení.

Denník The Daily Telegraph vo svojej správe uviedol, že Johnson "sa pripravuje na zavedenie plných colných a hraničných kontrol všetkého európskeho tovaru vstupujúceho do Spojeného kráľovstva po brexite". Tento sprísnený postoj je podľa správy zameraný na posilnenie pozície britských vyjednávačov voči Bruselu.