Počet obetí nového vírusu stúpa: Nakazených je už vyše 11-tisíc

Počet obetí nového koronavírusu v Číne stúpol v sobotu na 259 a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) varovala iné vlády, aby sa pripravili na "domácu kontrolu epidémie", ak sa ochorenie rozšíri aj do ich štátov.

Peking skritizoval Washington, že zakázal vstup do USA väčšine cudzincov, ktorí za posledné dva týždne navštívili Čínu. Austrálsky premiér Scott Morrison oznámil v sobotu podobné opatrenia, čím nasledoval príklad Japonska a Singapuru. Južná Kórea a India medzičasom dopravili preč z Wu-chanu, odkiaľ sa nákaza rozšírila, stovky svojich občanov. Indonézia do oblasti rovnako vyslala lietadlo. WHO varuje krajiny: Uzatváranie hraníc môže viesť k rýchlejšiemu šíreniu koronavírusu Počet potvrdených prípadov v Číne stúpol na 11 791, čo je už viac ako počas epidémie SARS v rokoch 2002 až 2003. Pre rýchle šírenie vírusu vyhlásila WHO tento týždeň globálny stav zdravotnej núdze. Potvrdené prípady nákazy hlásia už z najmenej 23 krajín.