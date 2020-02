Vyskúšali sme za vás: Wilio nám expresne rýchlo zohnalo maliara a ušetrilo desiatky eur!

Ďalší úspešný test. Otestovali sme službu wilio.sk, ktorá zákazníkom sprostredkúva služby viac ako 24 000 remeselníkov po celom Slovensku. Tentokrát sme za vás otestovali, ako fungujú služby pri maliarskych prácach. A výsledok? Rýchle sprostredkovanie a ušetrené desiatky eur.

wilio.sk má za sebou už viac ako 41 000 úspešných malých aj veľkých projektov. My sme tentokrát službu otestovali na konkrétnom projekte. Náš čitateľ Peter potreboval vymaľovať obývačku a spálňu vo svojom byte.

Rýchle jednanie

„Zháňal som maliara už pár dní. Nikto z tých, ktorých som oslovil, nemal čas skôr ako o dva týždne. Potreboval som vymaľovať obývačku a spálňu s tým, že jedna stena mala mať špeciálny dekor. Nechcel som však čakať. A tak mi kolega odporučil wilio.sk,“ hovorí Peter.

Za pár minút vyplnil cez mobilnú aplikáciu wilio.sk svoj dopyt. Zadal, aký povrch potrebuje vymaľovať, či potrebuje vymaľovať iba steny, alebo aj strop, či jednou farbou, alebo viacerými a či potrebuje aj stierku. Ak si do mobilu nechcete sťahovať novú aplikáciu, tak váš dopyt pohodlne zadáte aj cez webovú stránku. „Vyplnenie mi trvalo asi 5 minút. Nahral som fotografiu a čakal. Prvá ponuka mi prišla presne o osem minút,“ opisuje svoju skúsenosť Peter.

Recenzie pomohli

Peter počkal, kým mu prišlo 7 ponúk a následne si pozrel recenzie remeselníkov na wilio.sk. Vybral si troch, ktorí mu najviac vyhovovali. „Recenzie sú výborná vec. Máte názory ľudí, ktorí reálne službu vyskúšali a majú osobnú skúsenosť s maliarom. Remeselníkov som sa opýtal, či môžu prísť do dvoch dní a, samozrejme, aj na cenu. Mali pár doplňujúcich otázok, ale celkom rýchlo sme sa dohodli a vybral som si favorita,“ dodáva Peter.

Rýchla dohoda a ušetrené peniaze

Peter sa s maliarom dohodol o dva dni. „Prišiel presne na dohodnutý čas. Bol to veľmi príjemný pán. Obzrel si miesto a išiel na vec. Zakryl podlahu, oblepil vypínače, lišty a pustil sa do práce. Všetko zvládol urobiť tak, ako sme sa dohodli, v priebehu jedného dňa. Po dokončení všetko po sebe upratal,“ opisuje svoju skúsenosť Peter. Toho na celej skúsenosti s wiliom potešil fakt, že vďaka tejto službe ušetril 70 eur. „Mal som dohodnutého maliara, ktorý mohol až o dva týždne a jeho cena bola o 70 eur vyššia. Takže za mňa môžem wilio iba odporučiť. Zbavíte sa nekonečných vybavovačiek a telefonátov a navyše ušetríte peniaze.“

Štatistiky:

Počet poskytovateľov v kategórii maliar, maliarske práce: 6870

Počet zrealizovaných projektov v kategórii maliar: vyše 2000

Zákazník si v priemere vyberá z 11 ponúk od rôznych maliarov.

Väčšina zákaziek sa pohybuje v hodnote od 60 € – 800 € Otvoriť galériu Wilio.sk Zdroj: Adobe Stock

Čo povedali a napísali zákazníci, ktorí už využili služby wilio.sk:

„Peter má všetko skvele zmáknuté: od komunikácie cez dohodnutý čas, super robotu až po upratanie. Veľká spokojnosť a tešíme sa, že takíto majstri naozaj existujú. Ďakujem ešte raz a kedykoľvek odporúčam.“

„Veľmi milý a šikovný pán, napriek tomu, že to bola komplikovaná robota, zvládol to na jednotku, odporúčam!“

„Sme veľmi spokojní s prácou pána Jaroslava a jeho kolegu, ochotne poradil s výberom tapety, navrhol lepšie riešenie namiesto tapety so vzorom betónu nám betónový vzor namaľovali a vyzerá to 100-krat lepšie. Sú to veľmi milí, pracovití a šikovní páni a nenechávajú po sebe neporiadok. Naozaj, klobúk dole v dnešnej dobe pred majstrami ako sú oni. Určite odporúčam aj na maľovanie, aj na tapetovanie.“

„Práce na zákazke boli urobené veľmi kvalitne, rýchlo a načas. Výborná bola aj komunikácia počas prípravy môžem odporučiť.“

„Pána Dušana som skontaktoval cez aplikáciu wilio, keď som hľadal maliarov, ktorí by opravili omietku v mojej rozpadajúcej sa garáži. Aj keď som mal zo začiatku trošku obavy, všetky ich postupne rozohnal svojím profesionálnym prístupom, dochvíľnosťou a samozrejme výbornou, rýchlou a čistou prácou za rozumnú cenu. Pána Dušana môžem s čistým svedomím každému odporučiť.“

„Wilio je fajn vec, potreboval som vymaľovať byt a drobnosti okolo domu, rýchlo som sa dohodol s milým pánom a za chvíľu bolo vymaľované.“

„Skvelý spôsob, ako nájsť majstrov remeselníkov. Používam aplikáciu len pár týždňov a už mi párkrát pomohla. Dokázal som rýchlo vyriešiť drobnosti okolo domu aj auta. Ďakujem.“

Nikdy neviete, kedy budete potrebovať pomoc odborníka. Mobilná aplikácia Wilio sa preto hodí do každého telefónu. Rovnako však môžete šikovného majstra zohnať aj priamo na webovej stránke wilio.sk.