Viktoria sa vrátila za synčekom, doma sa jej zrútil svet: Malého Maxima († 11 mes.) brutálne zavraždili starí rodičia

Viktoria (21) sa vrátila domov za svojím 11-mesačným synom, ktorého mali strážiť jeho starí rodičia. Keď však zistila, aký horor sa tam odohral, zrútil sa jej celý svet.

Podľa slov polície sa matka 11-mesačného Maxima Sagalakova rozhodla ísť von a poprosila svojich rodičov, aby sa o jej syna postarali. Ako uvádza portál The Sun, opitú babičku Zhannu Miyagashevu (43) rozčuľoval plač malého chlapčeka, a tak ho „začala dusiť, až kým neprestal“. Jej 48-ročný manžel Alexander Miyagashev následne bezmocného chlapca hodil do kachlí na drevo. Podľa prokurátorov bol vtedy malý Maxim ešte stále nažive.

Starí rodičia zo Sibíru sa postavili pred súd, kde si vypočuli rozsudky. Alexander bol za príšernú vraždu uväznený na 15 rokov a jeho manželka na 9 rokov. Vrchný prokurátor Maxim Rodionov povedal, že forenzná analýza „spoľahlivo preukázala, že smrť dieťaťa nastala práve kvôli činom Alexandra Miyagasheva, ktorý chlapca vložil do pece a spálil ho“. Chlapček zomrel na následky 100% popálenín po celom tele a otravy oxidom uhoľnatým.

„Forenzný expert vysvetlil, že dieťa malo pred umiestnením do kachlí srdcový tep. Dýchal a mal telesnú teplotu v norme. To znamená, že existovali známky života,“ uviedol sudca Viktor Galimov, ktorý odsúdil manželský pár. Na súde sa obaja manželia navzájom obviňovali. „Tvrdo som spala. Ako by som to mohla urobiť môjmu milovanému vnukovi? Naposledy som ho videla živého a zdravého,“ obhajovala sa Zhanna.

„Vaša ctihodnosť, nezabil som ho. To ona. Fajčil som a išiel som spať. Potom som išiel na toaletu a ona mi povedala: Zabila som nášho vnuka,“ povedal Alexander. Sudca sa však dozvedel, že Alexander už predtým spálil zaživa šteniatka a mačku. „Zbláznil sa z alkoholu,“ povedal ruskej televízii ich sused.

Ich príbuzná Natalia Sagatayeva povedala, že starí rodičia sa o malého Maxima starali celkom často. „Nemôžem tomu uveriť. Stále som šokovaná. O chlapca sa dobre starali, kŕmili ho. Moje deti sa s ním hrali. Ako sa to mohlo stať?“ znejú slová príbuznej Natalie. Matka 11-mesačného Maxima neverí, že jej synčeka zabili jej rodičia. Na súde počas rozsudku veľmi plakala a podľa informácií médií chce proti rozsudku podať odvolanie.

Po Maximovej smrti zverejnila na sociálnej sieti emotívny odkaz. „Odpočívaj v pokoji, môj milovaný synček. Môj drahý malý synček. Moja bolesť sa nezmieri ani na minútu. Nemôžem ťa objať. Mám iba fotografiu tvojej láskavej a jemnej tváričky. Pozerám sa na tvoju fotku a ty sa na mňa usmievaš. Tak veľmi mi chýbaš synček môj. Prosím, príď za mnou aspoň na chvíľku. Príď do mojich snov. Viem, že teraz vidíš úplne všetko, pretože lietaš vysoko v oblakoch,“ znie emotívny odkaz 21-ročnej matky.