Zásadná zmena v atletike: S týmto sa musia vytrvalci rozlúčiť

Vytrvalci v atletike môžu na súťažiach v pôsobnosti Svetovej atletiky (WA) používať iba voľne predajnú obuv.

Strešná atletická organizácia v piatok prijala toto pravidlo, ktoré vstúpi do platnosti 30. apríla. Podľa nariadenia budú môcť atléti používať iba tenisky, ktoré sú k dispozícii na nákup každému záujemcovi minimálne štyri mesiace.

V praxi to znamená, že maratónci môžu používať stále populárnejší model Nike Vaporfly. Práve spomenutú obuv mal na nohách Keňan Eliud Kipchoge v októbri 2019 vo Viedni, kde na špeciálnej akcii ako prvý človek pokoril na maratónskej vzdialenosti dvojhodinovú hranicu - trať dlhú 42 195 metrov absolvoval za 1:59:40 h. "Nezávislý výskum preukázal, že pokrok vo vývoji obuvi môže ohroziť integritu nášho športu. Ak tenisku nemôže získať každý, v takom prípade ide o prototyp a použitie v súťažiach nebude povolené," uvádza sa v stanovisku WA.

Keďže OH 2020 v japonskom Tokiu sa začnú o viac ako päť mesiacov, vytrvalci z celého sveta majú možnosť vybrať si takú obuv, aby spĺňala reglement WA. Rovnako tak výrobcovia tenisiek majú možnosť naplniť predpisy, aby v ich výrobkoch mohli športovci bojovať o olympijské medaily. "Som presvedčený, že nové pravidlo vytvorí pred OH 2020 akúsi rovnováhu medzi potrebami športovcov a ponukou výrobcov. Nemôžeme zakázať obuv, ktorá je na trhu dostatočne dlho, no môžeme načrtnúť čiaru, ktorú nechceme prekročiť," poznamenal prezident WA Sebastian Coe.