Nepoľaví ani cez víkend: V týchto krajoch treba počítať so silným vetrom

Na hrebeňoch Tatier a na horách vo výške nad 1500 metrov treba počítať so silnejším vetrom aj cez víkend. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa.

Výstrahy platia pre Banskobystrický, Žilinský a Prešovský kraj. Týkajú sa okresov Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Žilina, Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica a Brezno. Podľa meteorológov by mohol vietor dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu.

"Predpokladaná rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," uvádza SHMÚ.

Výstrahy predbežne platia do soboty (1. 2.) do 06.00 h a následne v niektorých lokalitách aj od soboty od 22.00 h do nedele (2. 2.) do 20.00 h.