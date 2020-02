Matka utratila 11-tisíc na narodeninovú oslavu svojej dcéry: Uvidíte tú parádu, onemiete

Aj Kardashianky by si z nej mohli brať príklad. Matka z Austrálie usporiadala narodeninovú oslavu svojej dcérke v plnej paráde. Kamarátky 7-ročnej Meliny museli puknúť závisťou!

Organizátorka osláv Amy Movsisian strávila 2 mesiace plánovaním veľkého narodeninového dňa pre svoju dcéru Melinu a konečná cena sa vyšplhala na 10 000 libier (11 900 eur). Ako uvádza portál Mirror, na karnevalovej oslave sa zúčastnilo 30 detí a 50 dospelých, ktorí si užili kopec jedla a zábavy. Len za narodeninovú tortu Amy vysolila 350 libier (415 eur).

Amy tvrdí, že po minuloročnej oslave s témou zmrzliny hľadali inšpiráciu na Instagrame a nakoniec sa rozhodli pre karnevalovú tematiku. „Rezervácia mnohých predajcov trvala dva mesiace, avšak všetko sme dávali dokopy až posledné týždne,“ tvrdí Amy a dodala, že pred Melinou sa im podarilo všetko držať v tajnosti až do poslednej chvíle.

Amy zarezervovala miestnosť neďaleko ich domu v austrálskom meste Melbourne. Sálu vyzdobila tak, aby splnila svojej dcérke sen, a len za balóny utratila 500 libier (600 eur). Najala si balerínu, aby tancovala po okolí, a objednala tiež mnohé atrakcie ako napríklad skákací hrad. Na oslave nemohol chýbať profesionálny fotograf a kameraman, aby mali Melinin veľký deň zdokumentovaný.

Pokiaľ ide o jedlo, dospelí si mohli vybrať zo stredomorského menu a deti mali hot-dogy, nugetky a hranolky, ktoré podávali v krabičkách s logom špeciálnej oslavy. Ako dezert mali cukrovú vatu a tiež zmrzlinu. Nemohla chýbať ani narodeninová torta.

Na internete si Amy vyslúžila veľkú chválu. „Milujem to! Úžasná práca!“ napísala na Instagrame jedna jej sledovateľka a ďalšia na Facebooku dodala: „Ohromujúce! Vyzerá to ako jedna z narodeninových osláv Kardashianiek“. Ďalšia jej obdivovateľka sa zverila, že to rozhodne nemôže ukázať svojej dcére, ale súhlasí, že oslava vyzerala úžasne.

Vzhľadom na to, že Amy utratila na oslavu 6. narodenín svojej dcéry 6 000 libier (7 140 eur) a tento rok sa dostala na sumu 10 000 libier (11 900 eur), je len otázka, kam sa cena vyšplhá budúci rok. Už teraz sa nevieme dočkať!