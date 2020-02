Táborom v Seredi prešlo 16 000 ľudí, po 10 rokov otvorili pripravovanú výstavu: Dôležitý odkaz

Nechceli, aby sa zabudlo! Štátom riadená nacistická genocída Židov počas druhej svetovej vojny stála životy milióny ľudí.

Hrôzy holokaustu sa preto rozhodol pripomenúť 75 rokov po vojne riaditeľ Múzea židovskej kultúry, profesor Pavol Mešťan. Vystavené predmety kompletizoval v spolupráci s rôznymi odborníkmi desať rokov a návštevníkom pripomínajú nacistické besnenie jednotiek na našom území.

Riaditeľ múzea Pavol Mešťan prezradil, že v rámci expozície ukazujú osobné veci, uniformy dozorcov ako aj fotografie z komplexu piatich blokov budov pracovného a neskôr koncentračného tábora pre Židov v Seredi. „V tých barakoch boli ubytovaní tí, ktorí tam pracovali a neskôr boli aj deportovaní,“ prezradil Mešťan, ktorý poukázal na to, že výstava chronologicky mapuje to, čo sa dialo so Židmi na Slovensku v rokoch 1938 až 1945. Prvú časť expozície verejnosti sprístupnili už v roku 2016. Po dvoch rokoch ukázali aj veci z baraku číšlo 3. V priestoroch múzea tak návštevníkom približujú desivý život v seredskom tábore.

Dôležitý odkaz

Poslednú pripravovanú fázu dokončili len nedávno. „Prvýkrát tu uvádzame aj predmety z ďalších gét a pracovných stredísk, ktoré boli na južnom Slovensku,“ povedal Pavol Mešťan, autor scenára a libreta expozície, ktorý poukázal aj na to, prečo krvavú históriu prezentovali návštevníkom postupne. „Riešili sme to podľa finančných prostriedkov a našich možností. Na expozícii som robil 10 rokov spolu s úzkym kruhom mojich spolupracovníčok, s nebohým výtvarníkom Milanom Veselým a neskôr aj jeho dcérou Ninou,“ konštatoval riaditeľ.

Na výstave, ktorá stála približne 7,5 milióna eur, spolupracovali aj s Ministerstvom kultúry SR a Ministerstvom financií SR. „Komplexnú expozíciu Múzea holokaustu v Seredi oficiálne odovzdá Slovenské národné múzeum - Múzeum židovskej kultúry v Bratislave 11. februára,“ prezradil Mešťan a dodal, že tak urobia v prítomnosti ľudí, ktorí prežili hrôzy holokaustu a prešli táborom v Seredi. „Spomienka na holokaust by nikdy nemala upadnúť, treba o tom neustále hovoriť,“ uzavrel riaditeľ.

Tábor v Seredi

prešlo ním 16 000 ľudí

odišlo 11 transportov

tábor spravovali jednotky SS

veliteľom bol Alois Brunner





Projekt expozície Múzea holokaustu

Začiatok: 2009

Otvorenie I. časti: 2016

Otvorenie II. časti: 2018

Sprístupnenie III. časti: 2020

Celková suma: 7,5 miliónov €