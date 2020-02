Starostka Klenovca má viac hrnčekov ako vodníci v Čechách: Neuveriteľné, čo sa skrýva za jedným zo Singapuru!

Zdobia jej úrad. Starostka Klenovca Zlata Kaštanová (55) sa dala na zberateľstvo náhodou, jej záľubou sú hrnčeky.

V týchto dňoch docielila jej zbierka umiestnená na obecnom úrade stovku a tak možno prekonala aj českých vodníkov z filmu Jak utopit doktora Mráčka. Na rozdiel od nich však do hrnčekov dušičky nezatvára, sú otvorené každému, kto ich chce obdivovať. Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Starostka vôbec neplánovala zbierať šálky. Prvú dostala od syna Rada pred 9 rokmi tesne po tom, čo začala úradovať. Odvtedy sa jej zbierka utešene rozrastá. „Hrnček mi doniesol z Gdanska, aby som si do neho v kancelárii mohla dávať perá. Bol však veľmi pekný a mne prišlo ľúto, že by ho mohol niekto nechtiac na stole rozbiť a tak som ho odložila na poličku,“ vraví so smiechom Kaštanová.

Následne dostala ďalší kúsok z Budapešti a potom sa to už rozbehlo. Jej utešená zbierka dosiahla v týchto dňoch stovku. Posledný hrnček má z Kataru, dal jej ho starší syn Rudolf. „O väčšinu hrnčekov sa postarali moji chlapci, ktorí sú veľkí cestovatelia a vždy mi donesú nejaký do zbierky,“ prezradila starostka. Okrem synov jej nosia šálky aj kamarátky a kolegovia z obecného úradu.

„Jednu mi poslal aj pán z Ameriky, ktorý tu bol pátrať po predkoch. Obľúbenú mám aj tú z Paríža, ktorú mi priniesla dvojročná vnučka Olívia,“ vysvetľuje prvá dáma Klenovca. Najdlhšie k nej putoval hrnček zo Singapuru. „Syn ho tam chránil pred opicou, ktorá mu vošla do izby, dokonca na neho aj cerila zuby.“ Pre starostku sú vzácne všetky hrnčeky, pretože jej pripomínajú najmä milované deti.

Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách Otvoriť galériu Šéfa českých vodníkov stvárnil herec Miloš Kopecký. Zdroj: čt

Nezabudnuteľná komédia z roku 1974 o láske mladej vodníčky Jany k nesmelému právnikovi a o tom, akými spôsobmi sa z vodníka stane človek. Doktor Mráček chce Janinu rodinu, nič netušiac o ich pôvode, vysťahovať z mokrého domu a ten nechať zbúrať. Pre poslednú dynastiu vodníkov v Česku by to bola istá záhuba. Musia všetkými prostriedkami zabrániť asanácii, aj keby mali dr. Mráčka utopiť.