Unikátna spolupráca: Komplikované pôrody vozia z Rakúska do Bratislavy

Rodičky z rakúskeho Hainburgu a okolia v prípade komplikácií prevážajú do bratislavských fakultných nemocníc, a nie do vzdialených kliník v Rakúsku.

Na tomto princípe funguje projekt Bridges for Birth, ktorý spustili v júni 2018. Kritické pôrody tak posielajú do Bratislavy, keďže tá je od Hainburgu len 16 km, a nie do Mistelbachu vzdialeného 74 km alebo do Viedne 50 km. Čo na to vravia rakúske rodičky?

Na klinike v Hainburgu ročne odrodia až 700 novorodencov, no ťažké pôrody prevážajú už od júna 2018 do bratislavských nemocníc, keďže nemali novorodenecké oddelenie intenzívnej medicíny. Podľa kliniky majú ročne až 10 komplikovaných pôrodov. Takéto prípady museli urgentne voziť až do 74 kilometrov vzdialenej kliniky v Mistelbachu či do Viedne!

A to aj napriek tomu, že slovenské špecializované pracoviská v Bratislave sú vzdialené iba 16 kilometrov! V roku 2018 preto uzavreli spoluprácu s bratislavskými nemocnicami, čo sa ukázalo ako dobré rozhodnutie pri záchrane životov. „Zdravie novorodenca nepozná hranice,“ konštatoval prednosta gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Landesklinikum Hainburg Gottfried Gamperl. V júni 2018 preto rozbehli projekt Bridges for Birth, na ktorom sa zmluvne dohodli Bratislavský samosprávny kraj a rakúsky spolkový kraj Niederoesterreich.

Prevoz za pár minút

Kooperácia má za cieľ eliminovať riziko ohrozenia zdravia pacientok a detí a má garantovať čo najrýchlejší spôsob, ako sa dostať do rúk odborníkov. Najbližšie sú tí bratislavskí na Antolskej v Petržalke, v Ružinove a na Kramároch. „Akútne prípady, keď dieťa po narodení samostatne nedýcha, v prípadoch zástavy srdiečka, keď sa uskutočňuje resuscitácia si vyžadujú okamžitý transport,“ uviedol prednosta rakúskej kliniky Gamperl.

„O spolupráci sme nepočuli, ale vítame ju,“ prezradili Patrick (34) a Bianca (28) z obce pri Hainburgu. „Pokiaľ by nastali komplikácie, rozhoduje čas. A Bratislava je sanitkou zopár minút,“ povedal párik v radostnom očakávaní. Samozrejme, dúfajú, že slovenských lekárov potrebovať nebudú a pôrod prebehne hladko. Blízkosť špecializovaných nemocníc vítajú aj Gimy (42) a Lilia (41), ktorá bola na poslednej prehliadke. „Prenášam, nechce sa mu von,“ usmiala sa budúca mamička. „Aj tu v Hainburgu je veľa zamestnancov, ktorí sú zo Slovenska a sú veľmi milí a schopní,“ uzavrela Lilia.

Ide o pozitívnu spoluprácu

Dana Kamenická, hovorkyňa Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH)

Spoluprácu s nemocnicou v Hainburgu vnímame pozitívne a teší nás záujem o poskytovanie špičkovej intenzívnej neonatologickej zdravotnej starostlivosti zo zahraničia v NÚDCH.