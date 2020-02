Lubyová na najsmutnejšej škole Slovenska: Hrdinovi z autobusu smrti sa splní sen

Spomienky na osudný moment sú pre nich ešte stále bolestivé. Uplynuli už takmer tri mesiace od najstrašnejšej havárie v histórii Slovenska. Zrážka autobusu a nákladiaka pri Nitre si 13. novembra vyžiadala život 12 ľudí.

Najväčšiu stratu prežívala Stredná odborná škola v Nitre, ktorej autobus smrti vzal 4 nadaných žiakov. Ich spolužiakom a kamarátom rozdávala v piatok polročné vysvedčenia ministerka školstva Martina Lubyová. Strašné nešťastie však má aj hrdinov, ktorí sa zachovali statočne a napriek zraneniam pomáhali iným. Oleksii (17) a Andreas (17) budú podľa ministerky navrhnutí aj na ocenenie Detský čin roka.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Tragédiu pripomína v Strednej odbornej škole v Nitre už len pietne miesto, kde sú fotografie štyroch študentov. Tých, ktorí v nešťastnú stredu 13. novembra navždy vydýchli v autobuse smrti cestou zo školy. Otrasení spolužiaci sa len ťažko dostávali zo smútku a beznádeje, ktoré v škole panovali. Aj preto sa včera ministerka školstva Martina Lubyová rozhodla, že im odovzdá polročné vysvedčenia.

Medzi študentmi boli aj dvaja, ktorí nielenže hroznú zrážku v novembri na vlastnej koži prežili, ale sa zachovali aj mimoriadne statočne. „Necítim sa ako hrdina. Ja som bol najskôr v bezvedomí, prebral som sa a išiel von. Vtedy som si spomenul, že tam je spolužiačka, tak som išiel po ňu a pomohol jej ísť von,“ hovorí skromne Oleksii (17), o ktorom Nový Čas písal už bezprostredne po nehode. „Vtedy som si uvedomil, že tam ostal aj Sebastián, išiel som aj po neho a už začali prichádzať ľudia, tak pomáhali,“ dodáva.

Na pohreboch kamarátov

Z rúk ministerky si prevzal aj niečo iné ako len vysvedčenie. „Oleksii mal záujem o duálne štúdium, čo sa mu nedarilo. Teraz mu chcem odovzdať tento dekrét a pogratulovať mu k tomu,“ s radosťou prvákovi odovzdala zmluvu ministerka. „Ja som to spomínal pred Sebastiánom a tak nejako sa to asi cez neho vybavilo,“ dodal Oleksii, ktorému sa verný kamarát takto odvďačil. Andreasovi ostala po nehode jazva pri oku. Sám sa zúčastnil aj na pohreboch kamarátov. „Bolo to ťažké, ale už sa to dostáva do normálu. Aj v škole to vysvedčenie, no boli aj trojky, ale aj som veľa z toho dôvodu chýbal a tá psychika, ale už je dobre,“ priznal Andreas. Obaja budú podľa ministerky navrhnutí aj na ocenenie Detský čin roka.

Je na liečení

Najhoršie zo zranených bol Sebastián (15), ktorý bol tri týždne v umelom spánku. Práve jeho zachraňoval z trosiek autobusu Oleksii. „Momentálne je na liečení, snažíme sa mu vychádzať v ústrety aj so štúdiom, keďže nechce opakovať ročník,“ povedala riaditeľka Dana Kročková. „Bolo to veľmi ťažké, zvládnuť to po tragédii. V tom autobuse bolo z našej školy 9 študentov, štyria tam zahynuli. Pomáhali nám aj psychológovia, aby to študenti zvládli. Nikdy na tých, čo tam ostali, nezabudneme,“ so smútkom v hlase ukazuje na fotografie anjelov riaditeľka.

Usmievavé tváre Natálie († 15), Denisy († 17), Veroniky († 17) a Martina († 17) budú navždy pripomínať fotografie vo vitríne na chodbe školy. Prípadom sa polícia stále zaoberá, vyšetrovanie ešte nebolo ukončené.