Rozprávková krajina v lyžiarskom stredisku Roza Chutor-Soči privíta hviezdy zjazdového lyžovania

Legenda hovorí, že o názov Roza Chutor sa postaral estónsky prisťahovalec Adul Rosa, ktorý sa usadil v málo obývanej časti Kaukazu. Ľudia, ktorí za ním chodili, hovorili, že idú do Rosovej osady, tak vznikol názov Roza Chutor. Táto oblasť sa stala známou vďaka olympijským súťažiam v alpských disciplínach.

Zimné olympijské hry v Soči 2014 a následne aj paralympiáda sú ešte stále v živej pamäti priaznivcov zimných športov. U nás vďaka Nasti Kuzminovej, ktorá pre Slovensko vybojovala zlatú olympijskú medailu v rýchlostných pretekoch v biatlone, a aj vďaka našim najúspešnejším paralympionikom Henriete Farkašovej a Jakubovi Krakovi, ktorí uspeli v alpských disciplínach. Lyžiarske súťaže v alpských disciplínach sa odohrávali práve na svahoch lyžiarskeho strediska Roza Chutor, ktoré naďalej ostáva ako dejisko súťaží o svetový pohár v lyžovaní, ale aj v snowboarde. Už čoskoro, 1 - 2. 2. 2020, sa tu uskutočnia aktuálne preteky svetového pohára v zjazdovom lyžovaní. V lyžiarskom stredisku už vrcholí dôkladná príprava zjazdovky na super G a zjazd žien. Stredisko je vzdialené hodinu cesty od Čierneho mora a obľúbeného kúpeľného mesta Soči.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Vďaka veľkému športovému sviatku sa začala budovať infraštruktúra a riešiť zlá dopravná situácia okolo mesta Soči, ktoré trápili denodenné dopravné zápchy. V enormne krátkom čase bola vybudovaná diaľnica, rýchlovlak a uskutočnila sa aj rozsiahla rekonštrukcia letiska. Olympijské športoviská ostali aj po olympiáde funkčné, niektoré len zmenili športové odvetvie, napríklad v jednej z hál pre krasokorčuliarske disciplíny momentálne sídli nové tenisové centrum. Lyžiarsky rezort Roza Chutor premenil ubytovanie v olympijskej dedine na sieť moderných hotelov.

Roza Chutor ponúka 102 km zjazdoviek na svahoch s najvyšším bodom Roza Peak 2320 m. Prepravu lyžiarov zabezpečuje 26 moderných lanoviek a vlekov s úctyhodným výkonom 52 000 osôb za hodinu. Nájdete tu všetky druhy obtiažnosti zjazdoviek, od modrých až po tie najťažšie čierne pre lyžiarskych expertov. Pohorie Kaukazu má výborné snehové podmienky od decembra až do apríla. Priaznivcov freestyle lákajú snowparky, lesný park Stash, u-rampa, boardecross, trať s časomierou, obľúbené večerné lyžovanie až do 23. hodiny, freeride svahy a heliskiing. Pre deti sú pripravené mierne cvičné svahy, samozrejme, s profesionalnymi lyžiarskymi inštruktormi a nechýba ani detský ski-club. Kto by zatúžil po mimoriadnom adrenalíne, má k dispozícii neďaleký Skypark AJ Hackett. V parku sú tieto atrakcie: Skybridge, Bungy 207, Bungy 69, Zipline, Mega Troll, Sky Swing, Sochi