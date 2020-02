Hantuchovci sa zbavujú luxusnej nehnuteľnosti v Maďarsku: Prečo predávame kaštieľ za 2 milióny eur

Bývalá úspešná tenistka Daniela Hantuchová (36) zavesila v novembri 2017 raketu na klinec a dala sa na komentovanie športových zápasov.

Okrem toho však rozbehla ešte počas svojej kariéry vlastný biznis s raw snackmi a so šperkmi a z času na čas sa venuje aj modelingu. Málokto však vie, že práve jej brat Igor v minulosti investoval do honosného kaštieľa v Maďarsku, a pošuškáva sa, že finančne na jeho kúpu mala prispieť aj športovkyňa, ktorá bola svetovou päťkou. Podľa informácií Nového Času sa však momentálne luxusná nehnuteľnosť predáva.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Hantuchová sa počas svojej kariéry prebojovala na post svetovej päťky, vďaka čomu si zarobila poriadny balík. Okrem kráľovských zárobkov, ktoré sa počas jej aktívnej kariéry vyšplhali do výšky takmer 10 miliónov eur, sa pustila aj do podnikania v rôznych oblastiach. Niet teda pochýb, že jej bankové konto je poriadne nabité a práve ťažko vydreté peniaze mala v minulosti použiť aj na pomoc rodine.

Jej brat Igor, ktorý je architektom, totiž v roku 2004 investoval do krásneho kaštieľa v Maďarsku, ktorý spolu s vtedajšou priateľkou Luciou zrenovoval a používa na podnikanie. Luxusná stavba je totiž ako stvorená na rozprávkové oslavy a svadby a práve do tohto biznisu sa pustili aj Hantuchovci. Aj keď sa titulom majiteľa kaštieľa pýši Danielin brat, v kuloároch sa povrávalo, že s peniazmi mu pomohla aj majetná sestra, ktorá si s rodinou veľmi dobre rozumie.

Nejaké eurá teda zrejme putovali aj z jej vačku a podľa všetkého mala Daniela figurovať ako tichý spoločník. Momentálne sa však kaštieľ z 19. storočia objavil na stránke realitnej kancelárie a zdá sa, že rodina by sa ho rada zbavila. Nový Čas sa s otázkami obrátil aj na samotného architekta, no na telefónnom čísle sa nám podarilo spojiť len so ženou, ktorá nás odbila jednou vetou: „Prepáčte, ale k tejto téme sa určite vyjadrovať nebudem.“ Otvoriť galériu VIP salón - Prestížna suita je zariadená luxusným starožitným nábytkom. Zdroj: svoboda-williams.sk

Isté však je, že honosná nehnuteľnosť nebude stáť žiadne drobné a za luxus a pokoj v maďarskom mestečku neďaleko Györu si nový majiteľ aj pekne priplatí. „Cena tej nehnuteľnosti je pod priemerom, ak si porovnáme sumy, v akej sa tu nehnuteľnosti pohybujú. Konkrétne si za kaštieľ pýtajú cenu v rozmedzí od 1,8 do 2,2 milióna eur,“ prezradil nám človek z oblasti realít. Samotná Hantuchová pritom Novému Času priznala, že momentálne má iné priority a to je jeden z dôvodov, pre ktorý sa honosnej nehnuteľnosti zbavujú.

„Som veľmi zaneprázdnená v Melbourne. Čo sa týka kaštieľa, myslela som si, že po skončení kariéry budem mať čas sa tomu venovať, ale keďže naďalej mám stále vyťažený program a kvôli moderovaniu aj cestovateľský lifestyle, tak na to nemám čas,“ priznala pre Nový Čas Daniela, ktorú nová práca úplne pohltila a baví ju vraj rovnako ako kedysi tenis.

Pokoj a prepych

Rozprávková stavba sa teda predáva za „rozprávkovú“ sumu, pričom nový zámocký pán si bude užívať oddych na pozemku s rozlohou 27 400 m². Kaštieľ, ktorý bol postavený v roku 1870, momentálne slúži ako hotel s možnosťou organizovania spoločenských akcií. Nachádza sa v ňom 21 izieb, lobby, reštaurácia, tanečná sála, dva VIP salóniky, vínna pivnica, wellness, terasa a zimná záhrada, všetko, samozrejme, zariadené v luxusnom štýle.

Okrem toho sa okolo budovy rozprestiera aj rozľahlý park s jazerom. Pred hlavným vstupom dominuje fontána a na krytej bočnej časti je aj relaxačná zóna s bazénom. Pre športových nadšencov je tam tenisový a volejbalový kurt, ohrada pre kone a pôvodná samostatná kaplnka, ktorá bola prerobená na dva byty.

Kaštieľ v číslach