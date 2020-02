Náhly koniec v Oteckoch pre synčeka: Mária Bartalos otvorene o plánoch do budúcnosti

Herečka Mária Bartalos (25) sa vlani v júni dočkala vytúženého dieťatka, keď manželovi Adriánovi (26) porodila synčeka Noela.

Chlapček je odvtedy stredobodom jej vesmíru a práve príjemné materské povinnosti boli dôvodom, prečo zmizla z televíznych obrazoviek. Najnovšie však obľubená umelkyňa prezradila, ako to s jej návratom do markizáckeho seriálu Oteckovia v skutočnosti je.

Bartalos stvárnila v Oteckoch úlohu obľúbenej učiteľky Lindy. Po tom, čo minulý rok priviedla na svet synčeka Noela, museli ísť všetky pracovné povinnosti stranou. Keďže jej koniec v markizáckom seriáli bol náhly, jej verní fanúšikovia stále dúfajú v jej návrat. Aj keď si rodinka svoje súkromie prísne stráži, Mária teraz na sociálnej sieti urobila výnimku a priaznivcom vyslala jasný odkaz.

„Neplánujem sa ešte vrátiť do práce. Užívam si malého, lebo čas ide rýchlejšie, odkedy je na svete,“ napísala herečka na instagrame. Mladá mamička si materskú dovolenku podľa vlastných slov nesmierne užíva a nebola by proti, keby sa jej aj predĺžila. „Viem si predstaviť, že by k drobcovi prišiel ďalší. Chceme mať plnú posteľ detí,“ prezradila Bartalos.