Cibulková sa už nevie dočkať prvého prírastku do rodiny: Bude to malý maznák

Už sa nevedia dočkať. Bývalá tenistka Dominika Cibulková (30) spolu s manželom Michalom odpočítavajú dni do pôrodu.

V 22. týždni tehotenstva sa Domča na instagrame pochválila bruškom, ktoré jej utešene rastie.

„S Miškom máme obaja obrovskú radosť. Som presvedčená, že bude dobrý otec. Ale nechcem to zakríknuť. Už v lete bol celý bez seba a vravel mi: „Láska, urobme si dieťatko,“ povedala nedávno Cibulková v rozhovore pre Nový Čas. Podľa jej slov malý maznák v brušku už kope.

„Pomaličky začínam bábätko cítiť čoraz viac. Je to zábava, keď večer pozeráme telku a ja dám Michalovu ruku na moje bruško. Je z toho úplne hotový. Bude to malý maznák, to dieťa,“ dodala Cibulková, ktorá by mala porodiť v prvej polovici mája.