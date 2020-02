Slová, ktoré nechcel počuť žiadny fanúšik: Fialková prehovorila o svojom zdraví

Slovenská biatlonistka Paulína Fialková (27) finišuje s prípravou na svetový šampionát, ktorý sa od 12. do 23. februára uskutoční v talianskej Anterselve.

Po náročnom úvode sezóny, keď ju trápili zdravotné problémy, dosiahla niekoľko kvalitných umiestnení a podľa vlastných slov je dobre pripravená na tohtoročný vrchol sezóny.

„Po zranení kolena v Östersunde som šťastná a vďačná za tie výsledky, ktoré prišli. Všetko sa to nesie v pozitívnej atmosfére a teším sa na MS. Myslím si, že som dobre pripravená,“ povedala Paulína Fialková. Rodáčka z Brezna zodpovedala aj otázku, čo sa týka jej aktuálneho zdravotného stavu. „Koleno nie je úplne stopercentné a možno už ani nikdy nebude. Treba s ním pracovať a denne cvičiť,“ skonštatovala slovenská biatlonistka.

Paulína opísala aj trať v Anterselve, ktorá po­dľa nej bude robiť problémy viacerým pretekárkam. „Je to ťažký oriešok. Trate sú viac-menej tiahle, nie sú tam nejaké prudké stúpania alebo zjazdy. Každý meter sa musí ‚odmakať‘. Strelnica je takisto náročná, pretože nasleduje po stúpaní a zvykne sa aj točiť vietor. Problémom je aj nadmorská výška,“ povedala Fialková, ktorá má najvyššie ambície. Na vlaňajších MS v Östersunde jej najlepšie vyšli vytrvalostné preteky na 15 km, v ktorých bola piata. Pokiaľ by však zostrelila aj posledný 20. terč, mala by zlato.