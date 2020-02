On v base, ona chodí po kluboch: Brat Nicki Minaj dostal 25 rokov

Škandál v rodine. Brat Nicki Minaj (37) bol odsúdený za niekoľkonásobné znásilnenie maloletej dievčiny a strávi najmenej 25 rokov za mrežami. Nicki však už chodí po kluboch!

Nicki prvýkrát uverejnila post na sociálnej sieti od odsúdenia jej brata za nechutný čin. Mierila do klubu v Miami so svojím manželom. Jelani Maraj (41) bol odsúdený na 25 rokov až doživotie za sexuálny útok na dieťa. Proces sa ťahal od roku 2016, no odvolal sa a až teraz padol definotívny rozsudok. Podľa obžaloby mal pravidelne znásilnovať svoju nevlastnú 11-ročnú dcéru v čase, keď jej mama nebola doma.

Na súde svedčila aj obeť útokov. Opísala v hrozných detailoch všetko, čo sa stalo. Nicki, v snahe znížiť mu trest, napísala v roku 2016 list, kde sa vyjadrila, že jej brat je „najtrpezlivejší, nežný, skutočný a nezištný človek“. Asi je zvyknutá – jej manžel Kenneth „Zoo“ Petty bol v minulosti tiež odsúdený za sexuálne napadnutie. Zdá sa však, že aj napriek tomu má úsmev na tvári.