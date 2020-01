Prešov ukončil zbierku pre ľudí postihnutých výbuchom: Ľuďom z Mukačevskej rozdelia vyše 5 miliónov €

Ľudia, ktorí prišli o všetko, sa čoskoro dočkajú vyhliadky na nový život.

Mesto Prešov v piatok ukončilo zbierku pre obyvateľov bytovky na Mukačevskej ulici, ktorá vybuchla v decembri. Slovákov, ale i cudzincov ich osud nenechal ľahostajnými a vyzbierali vyše 5 miliónov €. Kam a ako suma poputuje?

Časť vyzbieraných peňazí už bola vyplatená. „V piatok napoludnie bolo na účte 4,415 milióna €. Okrem toho sme už vyplatili 550-tisíc € ako priamu pomoc. Či už vo forme jednorazových príspevkov na preklenutie zložitej životnej situácie, alebo finančných príspevkov na bývanie. Spolu sa teda podarilo vyzbierať 4,970 milióna €,“ prezradil hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek. Dobré srdce a spolupatričnosť podľa neho preukázali mestá, obce, krajské samosprávy, občianske združenia, firmy, cirkvi a najmä jednotlivci. „Peniaze sa budú vyplácať počas celého februára, najneskôr do 29. februára na základe žiadostí, ktoré si obyvatelia bytovky podali. Kľúčom na prerozdeľovanie sú zásady, ktoré schválili poslanci mestského zastupiteľstva,“ pripomenul hovorca.

K sume na mestskom účte by mali pribudnúť ďalšie peniaze. Nezahŕňa totiž zbierku nadácie TV JOJ, kde sa vyzbieralo 811-tisíc €. Zbierka sa bude prepočítavať na štvorcové metre a každý dostane podiel podľa toho, akú veľkú plochu vlastnil. Prostriedky prerozdelia medzi vlastníkov 47 bytov, hoci ich v bytovke bolo 48. Jeden totiž vlastnila Finančná správa a tá sa svojho nároku vzdala. V bytovke na 11. poschodí býval aj správca Mojmír Květoň.

„Ľudia čakajú, podľa výšky príspevku sa budú zariaďovať, či si kúpia nové bývanie. Zatiaľ sú v podnájmoch, mestských bytoch či u príbuzných. Ja som tiež zatiaľ v podnájme. Môj názor je, že najlepšie by bolo na starom mieste postaviť novú bytovku, ale ešte sa musíme s manželkou poradiť, či by sme do toho išli, keby sa našiel dostatok záujemcov," povedal s tým, že im projekčné kancelárie ponúkajú vytvoriť štúdiu možnej bytovky zdarma.