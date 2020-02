Slovák Martin navštívil v týchto dňoch Čínu: Z Pekingu je mesto duchov

V Číne bol v týchto dňoch aj náš reportér Martin Hanzel. Dovolenku vo Vietname s prestupom v Pekingu mal zaplatenú už dlhšie. Aj jeho prekvapilo, aká je čínska metropola vyľudnená a aké prísne opatrenia tam platia.

Situáciu s koronavírusom sledoval už dlhšie. „O aktuálnej situácii v Číne som sa informoval deň pred odletom na stránke Ministerstva zahraničných vecí SR a aj ďalších krajín. Keďže všetky ministerstvá odporúčali vyhnúť sa len mestu Wu-chan a okoliu a pre Peking neboli vydané žiadne výstrahy, rozhodli sme sa letieť,“ povedal náš reportér.

Na let sa dôkladne pripravil: „Ešte na Slovensku sme si zadovážili dezinfekčné prostriedky a filtračné respirátory.“ Na letisku vo Viedni žiadne nezvyčajné postupy neboli, iba letušky spoločnosti Air China mali počas celého letu nasadené rúška. V Pekingu už mal rúška nasadené každý. „Na letisku sme prešli dvojitou kontrolou - cez jeden bioskener a ďalší, ktorý meral teplotu. Letisko bolo o dosť prázdnejšie oproti tomu, ako ho poznám z minulosti,“ povedal Martin. Teplotu im opäť zmerali pri príchode do hotela - tak ako aj všetkým ostatným hosťom. Pred miestnosťou, kde sa podávali raňajky, bolo dezinfekčné stanovište a každý hosť si musel očistiť ruky.

Pamiatky v Pekingu boli zavreté, obchody síce otvorené, no podobne ako ulice boli úplne prázdne. Recepčný v hoteli potvrdil, že počas sviatku čínskeho nového roka sa Peking vyľudňuje, no nikdy nie až takto - takže sa na tom podieľal aj nový vírus. Pri odchode z Pekingu prechádzali tiež dvojitou kontrolou na letisku a museli vypísať formulár, kde všade v Číne boli, či majú príznaky choroby a či prišli do styku so živými zvieratami. Podobnou kontrolou teploty a otázkami prešli aj po prílete do Vietnamu.

Koronavírus Otvoriť galériu Koronavírus sa rýchlo šíri. Zdroj: Martin Hanzel

Symptómy

- vyčerpanie

- teplota

- krátky dych

- suchý kašeľ

Prevencia

- noste masku na tvár

- ak sa objavia príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc

- pri kašľaní si zakryte ústa a nos

- vyhnite sa kontaktu so zvieratami

- pravidelne si umývajte ruky

- vyhýbajte sa preplneným miestam

Ako sa šíri

- vzduch

- kontakt so zvieratami

- kontaminované predmety

- ľudský kontakt