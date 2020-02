Hviezda Rexa Juraj Bača odsunul hľadanie lásky: Herec sa pustil do nových výziev

V živote urobil hrubú čiaru! Herec Juraj Bača (32) je známy z televíznych obrazoviek najmä ako hlavná postava seriálu Rex.

Po jeho skončení však nezaháľal a kývol aj na účinkovanie vo filme Amnestie. Ako však sám umelec priznáva, posledný rok bol preňho náročný a on do toho nového vkročil s čistou hlavou a pustil sa aj do nových výziev. Bača ako herec dokázal, že má v sebe veľa talentu, no aj napriek tomu nie je sám so sebou úplne spokojný.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

V rozhovore v rádiovej relácii O živote totiž sympaťák priznal, že má za sebou obdobie, ktoré by chcel hodiť za hlavu a začať akoby od nuly. Práve preto odsunul hľadanie lásky na vedľajšiu koľaj a sústreďuje sa na rozvíjanie svojej osobnosti. „Neviem, či som tú lásku vytesnil, ale netlačím na pílu. Povedal som si, že tento rok bude pre mňa novým začiatkom istých vecí. Predsa len v mojom živote sa udialo niekoľko zmien. Niektoré pozitívnejšie, niektoré negatívnejšie,“ priznal Juraj, ktorý v minulosti randil s kolegyňou Dominikou Richterovou či speváčkou Simou Martausovou.

„Za tým, čo bolo, za nejakými chybami, poučeniami, treba sa postaviť na nohy a ísť ďalej, takže som začal zhurta,“ dodal. Bača sa okrem fyzickej kondície zameral aj na umeleckú stránku. „Začal som opäť chodiť na spev, prihlásil som sa na zahraničné herecké kurzy do Londýna, treba sa rozvíjať,“ uzavrel.