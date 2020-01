Marcel Forgáč dokáže neuveriteľné veci. V relácii Rozum v hrsti ho vnímame ako moderátora, avšak vo chvíľach, kedy si myslel, že nie sú zapnuté kamery, predviedol zvláštnu vec. Dokázal tým nielen zmysel pre humor, ale aj skvelú pamäť. Veď do tejto súťaže by mal ísť on!