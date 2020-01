Nebezpečný koronavírus: V Rusku zaznamenali prvé prípady nákazy, ďalšie krajiny zakazujú vstup Číňanom

V Rusku zaznamenali prvé dva prípady nákazy novým koronavírusom 2019-nCoV. S odvolaním sa na vyhlásenie ruskej vicepremiérky Taťjany Golikovovej o tom v piatok informovala agentúra Interfax.

Nákaza koronavírusom bola zaznamenaná v Zabalkajskom kraji a Ťumenskej oblasti, pričom podľa slov Golikovovej ide v oboch prípadoch o občanov Číny. Vicepremiérka ďalej dodala, že Rusko v súvislosti s novým vírusom obmedzuje pohyb na hraniciach s Mongolskom a začína s dobrovoľnou evakuáciou svojich občanov z čínskej provincie Chu-pej vrátane jej hlavného mesta Wu-chan, ktoré je považované za epicentrum šírenia nákazy. Všetci občania Ruskej federácie, ktorí sa momentálne nachádzajú na čínskom ostrove Chaj-nan, budú evakuovaní do 4. februára.

Mongolsko a Singapur nepustia do krajiny návštevníkov z Číny

Mongolsko a Singapur v piatok oznámili, že v snahe zabrániť ďalšiemu šíreniu nového koronavírusu 2019-nCoV zakážu návštevníkom z Číny vstup na svoje územie. Thajsko medzitým ohlásilo päť nových prípadov nákazy týmto infekčným ochorením, informujú agentúry AP a AFP.

Vstup na svoje územie zakazuje Mongolsko návštevníkom z Číny s platnosťou od soboty. Predmetné opatrenie, na základe ktorého budú mať taktiež Mongoli zakázaný vstup do Číny, bude v platnosti až do 2. marca.

K podobnému kroku ako Mongolsko pristúpil ako prvá krajina juhovýchodnej Ázie aj Singapur. Ministerstvo zdravotníctva tohto mestského štátu oznámilo, že od soboty nebudú môcť na jeho územie vstupovať občania Číny a ani cudzinci, ktorí Čínu navštívili v posledných dvoch týždňoch. Osoby spadajúce do týchto kategórií nebudú môcť využiť Singapur ani ako tranzitnú krajinu pri cestách do iných štátov.

Občania Singapuru, ktorí navštívili Čínu, sa budú do vlasti môcť vrátiť, avšak až po absolvovaní 14-dňovej karantény.

Singapur doteraz zakazoval vstup len obyvateľom čínskej provincie Chu-pej, ktorá je považovaná za epicentrum šírenia nového smrtiaceho vírusu. Ministerstvo sa však podľa svojho vyhlásenia snaží novým opatrením reagovať na rýchle šírenie nákazy. Thajsko medzitým v piatok potvrdilo päť nových prípadov koronavírusu - vrátane vodiča taxi, ktorý predstavuje prvý prípad nakazenia sa od človeka v tejto krajine. Celkový počet nakazených sa tak v Thajsku vyšplhal na 19, pričom okrem spomínaného taxikára išlo vo všetkých ostatných prípadoch o návštevníkov z mesta Wu-chan v provincii Chu-pej.

Čína v piatok v najnovšej bilancii oznámila, že na jej území sa dosiaľ vyskytlo 9692 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom 2019-nCoV, pričom počet úmrtí sa výrazne zvýšil na 213. Podľa spravodajského servera BBC v ďalších 18 krajinách potvrdili 98 prípadov nakazenia koronavírusom. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok vyhlásila v súvislosti s týmto vírusom stav globálnej zdravotnej núdze.