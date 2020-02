Okoloidúci pri známej ceste Las Vegas Strip si všimli, že Minnie po zamestnankyni bezpečnostnej služby obchodného centra kričala už dlhšie. No nikto nevedel, aký dôvod mali na to, aby sa na seba vrhli a bili sa tak, že ich od seba nedokázal odtrhnúť ani jeden muž v okolí. Minnie to však ochrankyni poriadne natrela.