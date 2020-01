Djokovič už má finálového súpera: Trietie grandslamové finále pre Thiema

Vo finále grandslamového turnaja Australian Open sa stretnú rakúsky tenista Dominic Thiem a Novak Djokovič zo Srbska.

Thiem v piatkovom druhom semifinále mužskej dvojhry ako piaty nasadený zdolal sedmičku podujatia Alexandra Zvereva z Nemecka 3:6, 6:4, 7:6 (3), 7:6 (4).

Dvadsaťšesťročný Rakúšan si zahrá v grandslamovom finále tretíkrát v kariére, obe neúspešné predchádzajúce absolvoval na Roland Garros v rokoch 2018 a 2019.

V úvodnom sete si hneď v prvých dvoch hrách aktéri prelomili podanie. Thiem potom predviedol výborné údery a zdalo sa, že bude "na vlne". Začal však zbytočne kaziť, robil nevynútené chyby a to bola voda na súperov mlyn. Dvadsaťdvaročný Nemec vzal Rakúšanovi podanie v siedmej aj deviatej hre, využil prvý setbal a set získal pomerom 6:3.

Do druhého setu vstúpil Zverev čistou hrou, pri ďalšom servise mu však Thiem podanie vzal. Zverev si ho vzal späť v šiestom geme, no vzápätí oň opäť prišiel, keď mal Thiem aj trochu šťastia a pomohla mu páska pri zisku dvoch brejkbalov. Prvý využil skvelým prechodom na sieť - 4:3. V desiatej hre podával Thiem na víťazstvo v sete, gem mal výborné parametre na rozdiel od dovtedy dosť obojstranne "rozháranej" hry. Thiem odvrátil dva brejkbaly, napokon si vybojoval prvý setbal, esom ho hneď aj využil a vyrovnal na 1:1.

Úvod tretieho setu nečakane za stavu 1:0 pre Zvereva prerušili technické problémy s osvetlením. Po asi desaťminútovej pauze sa pokračovalo, obaja hráči naďalej predvádzali fyzickú hru s viacerými dlhšími výmenami. Thiem súpera brejkol v tretej hre, ale Zverev mu oplatil rovnakou mincou v šiestej hre. Nemec sa dostal v desiatej hre pri podaní súpera k dvom setbalom, ale Thiem ich odvrátil a set dospel do tajbrejku. V ňom si vybojoval tri setbaly Thiem a hneď prvý aj nekompromisne využil.

Vo štvrtom sete sa hral zaujímavý tenis s viacerými peknými výmenami. Obaja hráči si držali podanie až do tajbrejku a v ňom opäť uspel Thiem, keď premenil svoj druhý mečbal.

"Ani neviem, čo to pre mňa a môj tím znamená. Bol to neuveriteľný duel s dvoma tajbrejkmi. Som šťastný. Bolo ťažké hrať proti jeho prvému servisu. Hral som dlhý zápas proti Rafovi Nadalovi, ale dobre som zregeneroval. Začiatok bol pre mňa ťažší, potom som sa dostal do tempa. Snažil som sa hrať svoju hru, v tajbrejkoch som lepšie zvládol tlak. S Alexandrom som kamarát, je to pre neho veľká vec postúpiť tu do semifinále. Stále má len 22 rokov, musí byť trpezlivý. Vo finále proti Djokovičovi sa budem snažiť zo všetkých síl, aby som ho čo najviac potrápil. On bude samozrejme favorit," povedal Thiem bezprostredne po zápase v rozhovore na kurte.

Semifinále - dvojhra:

Dominic Thiem (5-Rak.) - Alexander Zverev (7-Nem.) 3:6, 6:4, 7:6 (3), 7:6 (4).