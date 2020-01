Záhadné zmiznutie Martina z Bratislavy: Ráno bol na káve s manželkou, o chvíľu ho nebolo!

Pátrajú po ňom priatelia aj manželka. Po Martinovi z Bratislavy sa akoby zľahla zem. Muž zmizol za záhadných okolností.

Do redakcie Nového Času prišla prosba od manželky a kamarátov Martina, ktorí po ňom zúfalo pátrajú. 41-ročný muž z Bratislavy je nezvestný od 22. januára. Naposledy ho videla manželka, od ktorej po osobnom stretnutí dostal poslednú správu a viac sa neozval.

"Naposledy som videla Maťa 22.1. v stredu ráno v Red Cafe, kedy sme sedeli spolu na káve a poobede mal už vypnutý telefón, bez akéhokoľvek náznaku, že chce odísť," povedala zúfalá manželka Katarína. "Maťo je zanieteny cestovateľ vlakom, miluje vlakové stanice, zhon a atmosféru okolo toho," doplnila o jeho osobnosti.

"Ráno, keď som s ním bola, mal oblečenú čiernu bundu, rifle tmavomodrej farby, hnedú pánsku kabelu crossback ala Indiana Jones (kožená). Topánky pravdepodobne čierne. Má jemne kolísavú chodzu a neistý pohľad, zelené oči, plnoštíhlu postava, výšku 176 cm," opisuje svojho muža žena, ktorá si nevie vysvetliť, prečo odišiel.

Posledná stopa vedie do obce Chynorany, kde jeho výskyt potvrdili dve osoby. Jeden zdroj tvrdí, že osoba podobná Martinovi, chcela nastúpiť na vlak do Bratislavy. "Či však nastúpil na vlak do Bratislavy, to nevieme, v Bratislave doma nie je. Môže byť v okolí Topoľčian, Nitry, Hlohovca, či Trnavy, proste kdekoľvek," hovorí manželka, spolu s ktorou po mužovi pátra 30 zanietených kamarátov a polícia. Akékoľvek informácie o výskyte Martina treba ohlásiť na číslo 158.