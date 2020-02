Mollie O'Brien, ktorá navštevuje strednú školu v Kanade, chcela rozosmiať svojho bratranca, a tak si natlačila harmoniku do úst. Hrozné zistenie však nastalo hneď po tom, keď jej harmoniku nevedela vytiahnuť z úst. Na TikTok natočila toto vtipné video a následne s ňou išla mama na pohotovosť. Tam jej to musel vybrať zubár s upozornením, nech to už nikdy nerobí.