Pacientov s podozrením na koronavírus previezli do nemocnice v Martine: Nové správy o ich zdravotnom stave

Dvaja Slováci s podozrením na koronavírus, ktorých vo štvrtok (30. 1.) večer previezli zo Žiliny do Univerzitnej nemocnice Martin (UNM), sú aktuálne v stabilizovanom zdravotnom stave.

Podľa informácií Nového Času sa obom pacientom polepšilo a komunikujú s rodinami.

"U mužov sa neprejavilo žiadne zhoršenie, nevyžadujú si špecifickú liečbu. Sú bez teploty, majú priebeh ľahkej infekcie," informovala o tom Katarína Kapustová z úseku generálneho riaditeľa UNM.

Pacienti sú izolovaní v samostatnej časti Kliniky infektológie a cestovnej medicíny. "Aktuálne máme situáciu pod kontrolou. Myslím si, že nie je dôvod na šírenie paniky, pretože ide len o podozrenie na možné ochorenie týmto vírusom. Čakáme na výsledky z odobratých vzoriek," skonštatovala Kapustová.

Dvaja Slováci s podozrením na koronavírus boli pracovne tri týždne v Číne, asi 1500 kilometrov od epicentra epidémie. Prileteli cez Šanghaj do Frankfurtu nad Mohanom, odkiaľ pricestovali na Slovensko autom. Počas letu pociťovali malátnosť, škrabanie na priedušnici a nechali sa už vo Frankfurte prezrieť zdravotníkom. Pretože nevykazovali závažné známky akútneho respiračného ochorenia, odporučili im cestovať domov a dať sa dovyšetrovať.

Po príchode do Žiliny navštívili urgentný príjem. Odtiaľ ich vzhľadom na cestovateľskú anamnézu transportovali za prísnych karanténnych podmienok do UNM, doplnila Kapustová. Muži sú v karanténe a majú vyčlenený zdravotnícky personál, ktorý nebude ošetrovať iných pacientov. Obom pacientom odobrali vzorky krvi, ktoré poslali do špeciálnych laboratórií, kde ich otestujú na koronavírus.