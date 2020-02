V Severnej Karolíne si Ken Worthy vykračoval s kolou v ruke priamo z McDonaldu do auta. Naozaj nikto by nečakal, ale na parkovisku ho prepadol jeleň, ktorý ho celou silou kopol rovno do hlavy. Neuveriteľné bolo aj to, že sa Kenovi nič nestalo, dokonca sa mu nevyliala ani kola. Jeho príhode nikto neveril, kým nevideli toto video z bezpečnostnej kamery.