Vražda Valka: Prokurátor uzatvoril s Klinkom dohodu o vine a treste, koľko rokov si odpyká?

Trest osem rokov väzenia odobril dnes senát Okresného súdu v Pezinku v rámci schválenia dohody o vine a treste pre obvineného Jaroslava Klinku.

Ten priznal účasť na lúpeži, pri ktorej bol v novembri 2010 zastrelený známy právnik Ernest Valko. Trest by si mal Klinka odpykať v zariadení so stredným stupňom stráženia. Verdikt súdu je právoplatný, keďže súčasťou dohody je záväzok, že sa odsúdený voči nemu neodvolá. Pôvodne navrhnutý trest sedem rokov a dva mesiace považoval súd za nedostatočný.



Prokurátor ako aj Klinkov advokát Daniel Lipšic v súvislosti s uzatvorením dohody argumentovali, že ak by sa Klinka nerozhodol spolupracovať, skutok by pravdepodobne nebolo možné objasniť. Dcéra zavraždeného právnika a jej právny zástupca naopak argumentovali proti dohode s tým, že vo veci má byť vytýčené riadne hlavné pojednávanie, kde majú byť súdení obaja podozriví. Skutok by tiež podľa nich mohol byť klasifikovaný ako vražda a nie lúpežné prepadnutie s následkom smrti.



Polícia navrhla ešte na jeseň 2018 v kauze vraždy prominentného právnika obžalovať Jaroslava Klinku a Jozefa R. Stalo sa tak opakovane, keďže prvý návrh prokurátor policajtom vrátil na doplnenie dokazovania. Ernesta Valka zavraždili 9. novembra 2010 v jeho dome v Limbachu. Bývalý predseda Ústavného súdu Českej a Slovenskej federatívnej republiky bol jedným z najvplyvnejších právnikov a venoval sa viacerým citlivým kauzám. O tom, že motívom vraždy bola lúpež a páchateľmi lupiči, ktorých Valko prekvapil, hovoril už dávnejšie bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak.



Jaroslav Klinka, ktorý si momentálne odpykáva trest v prípade inej ozbrojenej lúpeže v rámci vyšetrovania priznal, že do domu právnika vnikol len za účelom lúpeže. Na Ernesta Valka mal strieľať komplic Jozef R., ktorý má byť súdený v samostatnom procese. Motívom plánu prepadnúť dom právnika bola informácia, že pri sebe nosí vyššie sumy peňazí. Zbraň, ktorou Valka zastrelili, mali páchatelia v nelegálnej držbe.