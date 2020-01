Cestovanie do Číny? Svetová zdravotnícka organizácia má jasný názor

- Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok deklarovala, že "neexistuje žiadny dôvod" na obmedzenie cestovania alebo obchodovania s Čínou, odkiaľ sa do viacerých ďalších štátov rozšírila nákaza spôsobená novým koronavírusom 2019-nCoV.

Podľa agentúry AFP generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus prišiel s týmto vyhlásením v čase, keď už niekoľko leteckých spoločností oznámilo, že pozastavujú lety do Číny.

Šéf WHO okrem toho vo štvrtok v Ženeve informoval, že krízový výbor WHO vyhlásil v súvislosti s nákazou spôsobenou novým koronavírusom 2019-nCoV stav globálnej zdravotnej núdze.

Hlavným dôvodom vyhlásenia stavu globálnej zdravotnej núdze bolo podľa WHO šírenie vírusu z Číny do iných krajín, pričom Ghebreyesus vyzdvihol reakciu tejto krajiny na vzniknutú situáciu.

"Hlavným dôvodom pre toto rozhodnutie nebolo to, čo sa deje v Číne, ale to, čo sa deje v iných krajinách," povedal s tým, že WHO má najväčšie obavy z potenciálu vírusu rozšíriť sa do krajín s menej vyspelým zdravotníctvom.

"Dovoľte, aby som sa vyjadril jasne. Toto vyhlásenie (stavu núdze) nie je vyslovením nedôvery Číne. Práve naopak, WHO má aj naďalej dôveru v schopnosti Číny nákazu zvládnuť," dodal Ghebreyesus.

Celosvetovo je podľa najnovšej bilancie potvrdených 7898 prípadov nákazy novým koronavírusom, z ktorých 7783 je v Číne. V ďalších 12.167 prípadoch existuje podozrenie na nákazu. K dnešnému dňu nákaze novým koronavírusom podľahlo 170 ľudí.

Okrem Číny bolo potvrdených 98 prípadov nákazy v 18 krajinách sveta vrátane ôsmich prípadov prenosu nákazy z človeka na človeka, ku ktorým došlo v Japonsku, Nemecku, vo Vietname a v USA, uviedol Ghebreyesus.