Česko reaguje na vyhlásenie globálneho stavu núdze: Veľké zmeny na všetkých letiskách

Informačná kampaň a cielený skríning cestujúcich kvôli šíreniu nového koronavírusu sa od piatku rozšíri na všetky letiská v Česku. Doteraz tieto opatrenia platili iba na medzinárodnom letisku v pražskej Ruzyni. ČTK to v reakcii na vyhlásenie globálneho stavu zdravotnej núdze Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) vo štvrtok večer oznámilo ministerstvo zdravotníctva v tlačovej správe.

Rezort tiež zriadi špeciálnu infolinku pre verejnosť. V Česku bolo zatiaľ testovaných na možnú nákazu novým koronavírusom šíriacim sa z Číny 33 vzoriek. U žiadnej z nich sa prítomnosť koronavírusu nepreukázala. Na ruzynskom letisku sú kvôli šíreniu nového koronavírusu rozmiestnené cedule, ktoréPosádky lietadiel tiež upozorňujú pasažierov s príznakmi choroby, aby vyhľadali lekársku pomoc priamo na letisku.

Cielený skríning potenciálne nakazených osôb je aj pri pasových kontrolách letiska. Ministerstvo zdravotníctva vo štvrtok uviedlo, že informačná kampaň a cielený skríning, vrátane informovania cestujúcich zo strany posádky lietadla, sa rozšíri od piatka na všetky letiská v Česku. "V spolupráci so Štátnym zdravotným ústavom tiež spúšťame špeciálnu infolinku, na ktorú sa môžu občania obracať v prípade, že si nebudú vedieť rady," uviedol minister Vojtěch. Infolinka pre verejnosť kvôli koronavírusu má číslo 724 810 106 a bude fungovať každý deň od 09:00 do 21:00 hod.

Globálny stav zdravotnej núdze kvôli súčasnej epidémii nového koronavírusu vyhlásila WHO vo štvrtok večer. Koronavírus sa doteraz objavil v dvoch desiatkach krajín, nakazilo sa ním cez 8 100 ľudí, z toho veľká väčšina v Číne. 170 osôb tam nákaze podľahlo. V Európe bola nákaza koronavírusom potvrdená vo Francúzsku, Nemecku a Fínsku.

Praha má s Čínou 12 leteckých spojení týždenne, ktorá prevádzkujú tri čínske aerolinky. Premiér Andrej Babiš (ANO) vo štvrtok povedal, že v pondelok navrhne vláde v súvislosti s obavou zo šírenia koronavírusu dočasne zakázať všetky lety z Číny do Česka. "V súčasnej situácii, kedy sa nákaza rozšírila do všetkých provincií Číny, potvrdené prípady hlásia už tri európske štáty, aerolinky samy rušia svoje lety a WHO vyhlásila stav núdze, považujem dočasný zákaz priamych letov z Číny do ČR ako legitímny," uviedol vo štvrtok večer minister zdravotníctvo Adam Vojtěch (za ANO).