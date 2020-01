Žena, ktorá detailne opísala nedobrovoľný sex s Trumpom, žiada vzorku jeho DNA

Právni zástupcovia novinárky Jean Carrollovej, ktorá tvrdí, že ju súčasný americký prezident Donald Trump v 90. rokoch znásilnil, požadujú od šéfa Bieleho domu vzorku DNA. Chcú tak overiť, či jeho genetický materiál je na šatách, o ktorých Carrollová uvádza, že ich mala v čase incidentu, napísala vo štvrtok agentúra AP.

Trump už vlani odmietol, že by Carrolovú znásilnil, a navyše ju označil za ženu, ktorá nie je jeho typ. Carrollová svoje údajné skúsenosti s Trumpom z 90. rokov opísala vlani v júni v článku časopisu New York Magazine. Uviedla v ňom, že Trump sa s ňou zavrel v skúšobnej kabínke, kde tri minúty čelila jeho sexuálnym útokom.

"Chytil ma za obe ruky, pritisol ma k stene a stiahol mi silonky. Potom si rozopol nohavice a z polovice alebo úplne do mňa vnikol," vypovedala novinárka s tým, že potom sa jej podarilo z kabínky utiecť. Prezident na to obratom reagoval vyhlásením, v ktorom slová Carrollovej označil za totálnu lož. "S veľkým rešpektom hovorím: po prvé nie je môj typ a po druhé sa to nikdy nestalo," uviedol Trump.

Carrollová vlani v novembri zažalovala Trumpa za ohováranie, lebo odmieta, že by o incidente klamala. Jej právny zástupca teraz uviedol, že Carrollová vtedy na sebe mala čierne vlnené šaty, na ktorých odborníci našli najmenej štyri genetické vzorky, z ktorých aspoň jedna patrila mužovi. Niekoľko ľudí už testy podstúpilo, aby sa vylúčilo, že to sú ich stopy. Výzvu Carrollovej právnikov k odovzdaniu genetickej vzorky teraz dostal tiež Trump. Trumpov právnik, na ktorého sa Carrollovej zástupcovia obrátili, vec zatiaľ nekomentoval.

Trumpa zo sexuálnych útokov, ktoré sa mali odohrať pred jeho príchodom do Bieleho domu, obvinil viac ako tucet žien. Prezident všetko poprel. Najznámejší je zrejme prípad pornoherečky Stormy Daniels, ktorá od Trumpovho bývalého právnika Michaela Cohena dostala peniaze za mlčanie. Cohen bol predvlani v decembri odsúdený na tri roky väzenia za klamstvo Kongresu, krátenie daní a porušenie zákonov o financovaní politickej kampane.