Kočner sa staral o svoj biznis aj spoza mreží: Tajný moták pre dcéru Andreu!

Mafiánsky podnikateľ Marián Kočner (56) úradoval aj spoza mreží. Polícia pri domovej prehliadke bytu jeho mladšej dcéry Andrey Kočnerovej v známom komplexe Five Star Residence v Bratislave zaistila 16. októbra 2018 jej mobil.

Po jeho preskúmaní v ňom objavila moták, ktorý jej mal Kočner poslať po tom, čo ho zadržali. V ňom sú inštrukcie, ako má postupovať pri predajoch bytov, ktoré vlastnila Kočnerova spoločnosť. Prokuratúra mu totiž nezablokovala všetok majetok, a tak mohol prostredníctvom ďalších ľudí riadiť biznis aj z basy. Nový Čas má moták k dispozícii z dát, ktoré získala medzinárodná sieť investigatívnych novinárov Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP.org) a sprístupnila ich slovenským médiám.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Na verejnosť nedávno unikli tri motáky, v ktorých sa Kočner sťažuje, že v jeho prípade „zlyhal Mamojka“, „že to mal vyriešiť RF“, alebo dáva inštrukcie Petrovi Tóthovi, ako sa má spojiť s Alenou Zsuzsovou. Tóth však nie je jediný, koho kontaktoval spoza mreží. Vo štvrtom motáku dáva pokyny svojej dcére Andrei. Práve v jej mobile našli kriminalisti odfotený papier s poznámkami písanými perom. „Ahojte rodina, pár inštrukcií pre najbližšie obdobie. Andy: Nahradíš ma v spoločnosti Správa a inkaso pohľadávok. Firma vlastní nehnuteľnosť na Cintorínskej (byty a nebytové priestory), ktoré sa postupne predávajú. Kúpne zmluvy mi na schválenie vždy donesie Andrej a potom ich podpíšeš,“ písal Kočner.

Andrea sa nestala konateľkou spoločnosti, ale Kočnera nahradil jeho dlhoročný spolupracovník Ivo Hricik. Ako upozornil denník SME, ten je v Česku právoplatne odsúdený za členstvo v mafiánskej skupine Radovana Krejčíra a Kočnerovi spravoval hotely a apartmány na Donovaloch. Predaj bytov a kancelárií na Cintorínskej však naozaj pokračoval. Od roku 2018 sa viaceré nehnuteľnosti podľa listu vlastníctva dostali od Kočnerovej Správy a inkasa pohľadávok na nových majiteľov.

Zaujímavé je, že dva byty prešli na spoločnosť SISTERS, s r. o., za ktorou stoja obe dcéry Mariána Kočnera - Karolína aj Andrea. Firma vznikla len v auguste minulého roka. Kočnerova spoločnosť nehnuteľnosti predávala, pričom výnos z viacerých z nich išiel Kočnerovej dcére, ktorá bola ich tzv. záložnou veriteľkou. Jednoducho povedané, Kočnerova firma dlhovala peniaze jeho dcére a splatiť ich mala práve bytmi, ktoré vlastnila. Ku všetkému mohlo dôjsť aj vďaka tomu, že obchodný podiel Kočnera vo firme Správa a inkaso pohľadávok mu nebol zablokovaný na rozdiel od jeho iného majetku a financií.

Čo sa vie o motákoch

Pre motáky vedie polícia trestné stíhanie voči Kočnerovi. Na súde o nich vypovedal aj jeho bývalý kamarát Peter Tóth. Povedal, že ich malo byť 20 až 25 a dostať ich mal od Kočnerovho advokáta Andreja Šabíka, ktorý to však niekoľkokrát poprel. Tóth potvrdil aj to, že Andrea Kočnerová dostala nejaký moták, nespresnil však, o čo išlo. „Uvádzal som, že ich bolo 20, možno aj viac som od vás dostal,“ hovoril Tóth s tým, že on sám na motáky aj odpovedal. „Inokedy mi napísal taký moták, ktorý bol očividne napísaný pre viac príjemcov a časť pre iného príjemcu bola odtrhnutá.“

Moták

Ahojte rodina, pár inštrukcií pre najbližšie obdobie.

Andy:

Nahradíš ma v spoločnosti Správa a inkaso pohľadávok. Firma vlastní nehnuteľnosť na Cintorínskej (byty a nebytové priestory), ktoré sa postupne predávajú. Kúpne zmluvy mi na schválenie vždy donesie Andrej a potom ich podpíšeš. Keď budeš na výpise z obchodného registra už konateľka, pôjdeš do Tatra Banky, vyberieš pár drobných, čo sú na účte, a vypýtaš si od TB, nech ti vytlačia kompletný výpis z účtu od jeho založenia. Ten odložíš. Potom založíš nový účet v novej banke. Buď vo VUB alebo lepšie ešte Unicredit. Číslo účtu dáš Peťovi Horváthovi, nech tam presmeruje platby za nájmy. Taktiež sa s ním dohodneš, že ťa dá dokopy so správcom nehnuteľnosti. On ti bude dávať mesačne nejaké faktúry za správu. Faktúry preplatíš a potom ich dáš ekonómovi pánovi Pechovi (zoznámi ťa s ním Andrej). Postupne k tomu dám ďalšie pokyny podľa vývinu situácie.