Richard Raši vs. Veronika Remišová: Pre dane volala Kiskovi aj prezidentka

Migranti, chýbajúci lekári či stíhanie bývalej hlavy štátu. Aj na týchto témach sa poškriepili zástupcovia najsilnejšej koaličnej a najsilnejšej demokratickej opozičnej strany.

V predvolebnej diskusii Nového Času sa stretli Richard Raši (48) zo Smeru-SD a Veronika Remišová (43) zo strany exprezidenta Andreja Kisku (56) Za ľudí. Debatu otvoril Richard Raši v štýle predvolebnej kampane Smeru a hneď na úvod vytiahol migračnú hrozbu.

Podľa neho sa musíme pripraviť na ďalšiu vlnu utečencov, ktorí majú prísť do Európy zo Sýrie a severnej Afriky. Ako jednu z priorít Smeru a takzvanú zodpovednú zmenu označil protiimigračný postoj strany. „Tu sme v názorovom spore s nebezpečnou zmenou, ktorú presadzuje Kiska, a to, že by Slovensko malo prijať niekoľko tisíc migrantov,“ povedal Raši. Podľa Remišovej Smer takouto rétorikou len straší ľudí a nahráva extrémistom a podobná hrozba neexistuje.

„Využívali ste to aj pred minulými voľbami a viete veľmi dobre, že azyl za celé to obdobie sme dali pár ľuďom,“ vyhlásila s tým, že nemajú v pláne prijímať utečencov. Dvojka strany musela vysvetľovať aj daňovú kauzu svojho šéfa Andreja Kisku. Minulý týždeň prezidentka Zuzana Čaputová (46) povedala, že ak bude Kiska obžalovaný, za premiéra ho po voľbách nevymenuje, čo by mohlo znamenať škrt cez rozpočet jeho ambíciám. Podľa Remišovej si to už hlava štátu so svojím predchodcom vysvetlila. „Toto je hypotetická úvaha, pretože pán Kiska obžalovaný nie je,“ povedala a pokračovala: „Prezidentka zavolala Andrejovi Kiskovi, vysvetlili si to a je to úplne v poriadku,“ uviedla politička. „Z môjho pohľadu vstup Andreja Kisku do politiky je len z toho dôvodu, aby neskončil v base,“ okomentoval obvinenia z daňových podvodov Raši.