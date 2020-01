Ďalšie policajné razie, kriminalisti u Kočnera aj bývalého generálneho prokurátora: Čo našli u Trnku doma?!

Našli, čo hľadali? Policajti z Národnej kriminálnej agentúry vo štvrtok ráno vykonali viacero domových prehliadok u Mariána Kočnera (56), ktorý sedí vo väzení, a takisto v dome bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku (55).

Policajná akcia sa uskutočnila len deň po tom, čo kukláči zazvonili pri dverách sudcov, ktorí boli s Kočnerom v úzkom kontakte, a takisto u jeho dobrého priateľa Norberta Bödöra (41). Prečo prišli práve k Trnkovi? Razie sa začali vo štvrtok skoro ráno. NAKA zavítala do Kočnerovho domu na bratislavskej Kolibe, kde už v minulosti bola a našla tam napríklad nahrávku Gorily. Okrem luxusného sídla prehľadali kukláči aj jeho sídlo firiem na Trenčianskej ulici, dom bývalého generálneho prokurátora Trnku neďaleko Bratislavy či komplex Bonaparte.

„Dnes od skorého rána pracovná skupina ‚Novinár‘ vykonáva zaisťovacie úkony v Bratislave, Banskej Bystrici aj na Donovaloch. Národná kriminálna agentúra dokumentuje ekonomickú trestnú činnosť. Aktuálne vykonávame 16 domových prehliadok a 9 prehliadok iných priestorov,“ informovala polícia. Prehliadky v Banskej Bystrici sa týkajú Ivana Hricika. S Kočnerom ho spájajú minimálne dve veci. Prvou je, že sa stará o mafiánove nehnuteľnosti na Donovaloch. Práve tie NAKA vo štvrtok prehľadala. Druhou, že koncom minulého roka sa stal konateľom Kočnerovej spoločnosti Správa a inkaso pohľadávok, s r. o. Spoločnosť predávala byty na Cintorínskej ulici v Bratislave. Spomínali sa aj vo štvrtom motáku, ktorý jej tajne poslal z basy.

Trnka asistoval

Prehliadka u Dobroslava Trnku prišla dva týždne po tom, čo ho NAKA zadržala, 8 hodín vypočúvala a noc strávil v cele predbežného zadržania. Policajti v dome v Hamuliakove, ktorý je písaný na jeho syna, no Trnka v ňom býva, strávili niekoľko hodín. Pri prehliadke im asistoval sám Trnka, ktorý ich napokon krátko pred poludním vyprevádzal z domu osobne. Nie je jasné, čo všetko u Trnku policajti našli a napokon aj zadržali. Vynášali však počítač, tašky s papiermi aj kufríky.

Trnka bol obvinený za svoj rozhovor s exministrom financií Jánom Počiatkom, ktorý sa uskutočnil v januári 2009. Vtedajší prokurátor si dôvernú konverzáciu vo svojej kancelárii nakrútil pomocou kamery v šperkovnici, ktorú mu tam dal kamarát Kočner. S Počiatkom riešili, ako ututlať kauzu Lemikon. Nešlo však o jediné Trnkovo obvinenie. V decembri minulého roka bol obvinený zo zneužívania právomocí verejného činiteľa, pretože ukrýval zvukovú nahrávku Gorily.

Deň predtým zaklopali u sudcov

V stredu, deň pred raziami u Kočnera a Trnku, prehľadala NAKA dom bývalej štátnej tajomníčky Jankovskej, jej sestry Andrey Haitovej, sudcu Sklenku a nitrianskeho podnikateľa Bödöra. Všetci majú byť napojení na Kočnera. U Bödöra hľadali telefón, ktorý by ho usvedčil z komunikácie s Kočnerom, pretože na súde všetko poprel. „Polícia mu počas stredajšej domovej prehliadky zaistila mobilný telefón a iné veci, obvinený však nie je,“ povedal jeho zástupca Kucek.





Prečo nekonali skôr?

Jozef Šátek, bývalý vyšetrovateľ

Myslím si, že sa polícia konečne prebudila. Začína robiť to, čo roky, dlhé roky a dlhé obdobie, nerobila. Ďalším dôvodom pre opakovanú prehliadku môže byť, že zistili ďalšie informácie. Že by tam mohla byť určitá vec, dokument, predmet. Nepovažujem to za chybu, pokiaľ tá vec nebola na očiach, nemali ju v ruke a nemali ju už zaistiť. K prehliadke však mali pristúpiť už skôr, a nie až po 15 mesiacoch, čo majú k dispozícii nahrávky či správy z Threemy.





Kde boli razie

• Kočnerov dom na Kolibe

• Kočnerove firmy na Trenčianskej ulici v Bratislave

• Kočnerove nehnuteľnosti na Donovaloch

• dom v Banskej Bystrici, ktorý patrí Ivanovi Hricíkovi, ktorá sa stará Kočnerovi o nehnuteľnosti na Donovaloch

• komplex Bonaparte

• Trnkov dom v Hamuliakove