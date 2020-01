Povinnosti daňovníkov, vodičov a seniorov k 31. januáru: 5 vecí, ktoré musíte urobiť ešte dnes

Kúpili alebo predali ste vlani byt, používate auto na podnikanie, či jazdíte po slovenských diaľniciach? Presne dnes, v piatok 31. januára, uplynú lehoty na splnenie niektorých povinností voči úradom. Koho sa to týka a čo všetko musí urobiť pre to, aby si neprivodil problémy?

1. Podajte priznanie k dani z nehnuteľností

Kúpili ste minulý rok pozemok, predali byt, či pristavili ste k domu garáž? Do 31. januára musíte podať priznanie k dani z nehnuteľností. „Daňovník si nemusí daň vypočítať sám. Musí však uviesť číslo parcely, orientačné číslo a súpisné číslo pri stavbách, číslo bytu pri bytoch a hlavne výmeru nehnuteľnosti,“ píše bratislavský magistrát. Priznanie slúži aj na uplatnenie nároku na zníženie dane alebo oslobodenie od nej. Samospráva môže zvýhodniť ľudí v hmotnej núdzi, seniorov a ťažko zdravotne postihnutých.

Kto musí

- kto v predchádzajúcom roku kúpil alebo predal nehnuteľnosť

- komu minulý rok vydali stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie

- u koho sa vlani zmenil druh či výmera pozemku, účel využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru

Ako sa to robí

- priznanie sa podáva na predpísanom tlačive

- uvediete všetky rozhodujúce skutočnosti, nájdete ich v liste vlastníctva

- daň nepočítate, urobí to obec alebo mesto

- priložíte rozhodnutie o povolení vkladu do katastra, neoverenú kópiu listu vlastníctva či informatívny výpis z katasterportálu

- priznanie doručíte na obecný (mestský) úrad, v ktorého katastri sa nehnuteľnosť nachádza





2. priznajte a Zaplaťte cestnú daň

Používate auto na podnikanie? Dnes musíte podať priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2019. Sadzby sú rovnaké na celom Slovensku, v prípade osobného auta záleží len na zdvihovom objeme valcov motora a veku vozidla. Ak s finančnou správou komunikujete elektronicky a priznanie ste podali už vlani, v elektronickej schránke na jej portáli si nájdete predvyplnené tlačivo. Posledný januárový deň treba aj daň zaplatiť. „V prípade bankových prevodov je potrebné zohľadniť čas uzávierky transakcií pri jednotlivých bankách. Dôležitý je totiž termín, keď boli financie z účtu daňovníka odpísané,“ dodáva finančná správa.

Kto a ako

- fyzická osoba - podnikateľ, platiteľ DPH alebo právnická osoba zapísaná v obchodnom registri: iba elektronicky

- fyzická osoba registrovaná pre daň z príjmov, ale nie podnikateľ: aj poštou alebo osobne na daňovom úrade





3. Kúpte si Diaľničnú známku

Dnes prestane platiť ročná diaľničná známka na rok 2019. „Od 1. februára si vodiči, ktorí chcú využívať spoplatnené úseky diaľnic a rýchlostných ciest, musia uhradiť známku platnú na rok 2020,“ informuje Národná diaľničná spoločnosť. Novinkou je možnosť kúpiť si diaľničnú známku na tzv. technický rok, ktorá bude platiť 365 dní. Bude stáť rovnako ako ročná známka, teda 50 eur.

Kde a ako

- na predajných miestach, najmä čerpacie stanice

- na diaľničných hraničných priechodoch alebo

- elektronicky - cez eznamka.sk alebo aplikáciu eznamka

Pozor!

Ak diaľničnú známku zaplatíte prevodom z účtu, platiť začne vtedy, keď sa peniaze pripíšu na účet v Štátnej pokladnici.





4. Seniori, predložte potvrdenie o žití

Niektorí dôchodcovia, ktorí bývajú v zahraničí, musia Sociálnej poisťovni poslať Potvrdenie o žití. Tlačivo dostali spolu s rozhodnutím o zvýšení dôchodku. „Kontrolu žitia poberateľov dôchodkov s bydliskom v zahraničí a potrebu predkladať spomínané tlačivo určuje zákon,“ pripomína Sociálna poisťovňa. Dôchodcovia, ktorí majú bydlisko v štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru alebo vo Švajčiarsku, preukazujú žitie raz ročne. „Pre zabezpečenie neprerušovanej výplaty dôchodku je tlačivo potrebné zaslať najneskôr do 31. 1. 2020,“ dodáva poisťovňa.





5. Uplatnite si odpočítateľné položky

Zamestnanec si môže vybrať, či si nezdaniteľnú časť základu dane na seba a daňový bonus na deti bude uplatňovať priebežne počas roka, alebo si ich uplatní potom jednorazovo. Ešte vlani platilo, že vyhlásenie treba vypísať, podpísať a odovzdať najneskôr do 31. januára. Po novom sa to už nevyžaduje každý rok. Finančná správa však zamestnávateľom odporučila, aby zamestnanci na začiatku roka 2020 ešte tlačivo vyplnili a podpísali. Keď to teraz urobíte, v ďalších rokoch budete mať pokoj.