Dočkal sa! Kiska reaguje na Ficovu výzvu: Oľutuje šéf Smeru, čo spravil?!

Expremiér Robert Fico vo štvrtok vyzval exprezidenta a šéfa neparlamentnej strany Za ľudí Andreja Kisku na televízny duel. Po hodinách čakania na odpoveď sa nakoniec dočkal.

Fico chcel s Kiskom diskutovať o migrantoch a ich prijatí na Slovensko. "Môj názor poznáte. Som absolútne proti. Títo ľudia by na Slovensku ohrozovali bezpečnosť našich občanov, vytvárali by možno moslimské komunity, ktoré by kompletne menili charakter štátu. Ale som pripravený sa o tom s vami baviť," povedal Fico na sociálnej sieti. Rovnaké miesto na reakciu si vybral aj Kiska, ktorý hodenú rukavicu zdvihol, no namiesto utečencov nastolil úplne iné témy.

"Časy, keď si Robert Fico mohol diktovať, kedy, s kým a o čom chce diskutovať, sú dávno preč. Je to odchádzajúci politik, ktorému padajú preferencie a preto musí počkať. Líder kandidátky Smeru, premiér Pellegrini duel so mnou potvrdil prvý – bude 16. 2. v RTVS, ak to znova nezruší ako začiatkom roka, keď sa zľakol. Potom som pripravený na diskusiu s Robertom Ficom pred veľkým publikom – pred študentmi, ktorú môžu naživo vysielať všetky médiá, ktoré budú mať záujem," hovorí na sociálnych sieťach Kiska a vymenoval, o čom bude s Ficom diskutovať: "... o vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, Kočnerovi, Bödörovi, Gašparovi, Kaliňákovi, Vadalovi, Trnkovi, Počiatkovi, predraženom futbalovom štadióne, mýtnom tendri, únose vietnamského občana vládnym špeciálom, zlyhávajúcom zdravotníctve, školstve a nesplnených sľuboch Smeru. Porazil som Fica v prezidentských voľbách a porazím ho aj teraz. Opakuje stále rovnaké chyby. Šírením zla a klamstvami sa nikdy nedá vyhrať," dodal odhodlane bývalý prezident.