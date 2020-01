Exminister Počiatek sa bráni: Moja vila vo Francúzsku stojí toľko čo v Bratislave

Okolo exministra financií Jána Počiatka (49) je v poslednom období poriadne rušno! Nielenže sa riešila jeho nahrávka s bývalým generálny prokurátorom Trnkom (55), na ktorej chce ututlať kauzu Lemikon, ale objavili sa fotografie a informácie o jeho luxusnej vile vo Francúzsku.

Počiatek dlho na tieto novinky nereagoval, no teraz prehovoril pre týždenník Plus 7 dní. Tvrdí, že nemá problém s vysvetlením svojej minulosti a Trnku prosil len o to, aby verejnosti zrozumiteľne vysvetlil kroky, ktoré sa podnikli pri záchrane Tiposu. Vo všetkom mu plne dôveroval. "Pán Trnka bol generálny prokurátor, ktorý ako jediný mohol po zmene zákonov z dielne Smeru urobiť kroky, aby Slovensko neprišlo o peniaze," hovorí Počiatek. Dodáva, že o Trnkových vzťahoch s Kočnerom absolútne netušil a že ho Kočner nahrávkou nikdy nevydieral.

Nezdráha sa ani pri otázkach ohľadom svojej luxusnej vily na francúzskej riviére, ktorú nedávno navštívil Igor Matovič. Na bránu nalepil nápis "Majetok Slovenskej republiky" a natočil pred ňou video, v ktorom Počiatka obviňuje z toho, že jeho vila bola hriešne drahá. "Prišli sme sem symbolicky preto, lebo sme sa dozvedeli, že Počiatek si tu kúpil lukratívnu vilu v najlepšej štvrti v Cannes. Na ulici, kde domy stoja 20, 30, sto miliónov eur. Býva tu napríklad najbohatší Francúz, ktorý produkuje minerálku," hovorí vo videu Matovič. Počiatek sa voči tomuto vyjadreniu ohradzuje. "Ktokoľvek si dá tú námahu a zmapuje si tu trh, zistí, že takýto dom v tejto lokalite sa pohybuje v rovnakých cenách ako podobný dom na dobrej adrese v Bratislave," vysvetľuje.

Vo Francúzsku podniká s nehnuteľnosťami a presne na tento účel kúpil aj vilu. "Mojim cieľom nie je tu bývať, ale dom predať a pustiť sa prípadne do ďalšieho projektu. Kým sa mi ho podarí predať, tak tu strávim nejaký čas. Nikdy som neplánoval zo Slovenska odísť, a určite sa budem vždy rád vracať do Bratislavy, kde chcem ostať žiť," hovorí. Týždenník Trend informoval o tom, že polícia sa zaoberá jeho majetkovými pomermi, no on o tom nič nevie. "Viem len o tom, že chcú vytvoriť môj majetkový profil. Ja som sa nikdy netajil tým, že som vlastnil majetok už pred vstupom do politiky. Som pripravený preukázať príslušným organizáciám pôvod svojho majetku," tvrdí s tým, že v súvislosti s touto vecou už vypovedal na polícií. "A keď bude potrebné čokoľvek ďalšie doložiť, samozrejme, tak urobím," hovorí Počiatek.

No a ake má vzťahy s členmi strany Smer, do ktorej kedysi patril? "Stiahol som sa z politiky a z aktívnych verejných činiteľov sa pravidelne nestretávam s nikým," hovorí Počiatek. Nie je to však preto, že by ho Pellegrini nazval "tento pán" a Fico sa od jeho nahrávky s Trnkom dištancoval. Nemá na nich ťažké srdce. "Vnímam to neutrálne, teda že odkázali médiá s otázkami na mňa," povedal Počiatek.