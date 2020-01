Hviezda Oteckov Roman Poláčik je šťastím bez seba: Sladké tajomstvo

Je šťastím bez seba. Po tom, ako hercovi Romanovi Poláčikovi (31) nevyšiel trojročný vzťah s kolegyňou Janou Kovalčíkovou (28), s ktorou hrá aj v obľúbenom markizáckom seriáli, našiel lásku inde.

Hoci hviezda markizáckeho seriálu Oteckovia randí s novou priateľkou Katkou len necelý rok, zaľúbená dvojica sa môže pochváliť sladkým tajomstvom! Poláčik v minulosti tvoril tri roky harmonický pár s kolegyňou Kovalčíkovou, s ktorou dokonca hviezdia aj v markizáckych Oteckoch. V novembri 2018 sa však ich cesty rozišli. Len vlani v marci následne sympatický Oravčan priznal čerstvý vzťah s novou priateľkou. Necelý rok tak dvojici stačil na to, aby svoju lásku povýšila na inú úroveň.

Roman sa totiž exkluzívne Novému Času víkend zveril, že so svojou polovičkou očakávajú prírastok do rodinky. „,Budeš tato,‘ povedala, a odvtedy som šťastný, plný očakávania i obáv, kam to vlastne ten náš potomok príde. Či sa mu bude svet páčiť a či sa mu budeme páčiť my,“ povedal nadšený umelec. „Myslím, že sa začína obdobie, keď toho prvýkrát bude mimoriadne veľa. Ale ja sa na to neskutočne teším,“ dodal člen Činohry SND. Viac o ňom sa dozviete už túto sobotu v Novom Čase víkend!